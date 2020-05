Sự thật - hành trình trần ai: Còn đó một niềm tin

Quảng cáo

Khủng bố nhà báo

Trong cuộc gặp tay đôi tại nhà hàng Ea Nao hồi tháng 9/2015, khi ông Doãn Hữu Long- Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk bật khóc vì sợ bị báo chí bêu tên, tôi đã khuyên ông cứ dọn sạch cái “ổ tham nhũng” đã lũng đoạn nhiều đời giám đốc Sở, thì báo đài nào cũng ủng hộ. Ông Long thề độc là chỉ muốn tận hiến cho ngành, rồi nhắc tôi trường hợp ông Nguyễn Hữu Thông- Trưởng phòng Tài chính Kế toán ngồi ở ghế đó quá lâu, cần lưu ý.

Tuy nhiên, quá trình điều tra với đủ chứng cứ đã cho tôi thấy từ thời còn là Giám đốc bệnh viện đa khoa Buôn Ma Thuột, ông Doãn Hữu Long đã chỉ đạo mua sắm vô tội vạ, lãng phí nhiều tỷ đồng ngân sách. Một bác sĩ công khai tố cáo, bị ông hành đến nỗi phải xin nghỉ việc. Ông còn bỏ trống ghế Trưởng phòng Dược suốt mấy năm, loại các dược sĩ giỏi để chờ con gái ông vừa ra trường có chỗ ngồi ngay.

Lên Giám đốc Sở, chính tay ông Long ký quyết định tái bổ nhiệm trái quy định cho ông Nguyễn Hữu Thông tiếp tục làm Trưởng phòng Tài chính kế toán (TCKT). Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo bằng văn bản tới lần thứ 5 về việc phải điều chuyển ông Hữu Thông sang vị trí khác. Ông Long chấp hành bằng cách hất bác sĩ Lê Minh Thông vừa được nhận bằng khen của Bộ Y tế ra khỏi Sở để giành ghế Trưởng phòng Tổ chức cán bộ cho ông Nguyễn Hữu Thông.

Từ cuối năm 2016, mạng lưới gây nhiễu loạn thông tin, vu khống, bôi nhọ báo Tiền Phong, khủng bố cá nhân tôi do ông Doãn Hữu Long tổ chức, điều hành gồm blog, các trang mạng xã hội cả chính danh lẫn nick ảo bắt đầu hoạt động rầm rộ. Sau khi UBND tỉnh Đắk Lắk buộc 2 trang facebook, fanpage đầy những bình luận mạt sát của Sở Y tế ngưng hoạt động, thì tới lượt luật sư Trần Đình Triển gửi tới hàng loạt cơ quan trung ương, địa phương lá đơn dài 8 trang, tố cáo nhà báo Hoàng Thiên Nga đã “bóp méo sự thật”, “chụp mũ”, “công kích” Sở Y tế Đắk Lắk. Ông Triển còn “đề nghị các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương xem xét, giải quyết những dấu hiệu vi phạm pháp luật của nhà báo Hoàng Thiên Nga. Tùy theo tính chất vi phạm mà truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc xử lý kỷ luật, thu hồi thẻ nhà báo, ... nhằm giữ gìn sự bình yên cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung”

Ông Trần Đình Triển còn “trợ giúp pháp lý” cho 3 phụ nữ nữa ký đơn tố cáo tôi với nội dung bịa đặt.

Chân lý là cụ thể

Vất vả với các chuyến bay về tòa soạn để giải trình, lại còn phải hợp tác phục vụ việc xác minh, thẩm tra của các cơ quan trung ương, địa phương về những lá đơn vu khống khiến tôi mất nhiều thời gian, sức lực. Quyết tâm không lùi bước trước những thế lực đen tối để làm rõ sự thật, chứng minh mình trong sạch buộc tôi phải nỗ lực chiến đấu tới cùng.

Tôi vào TP Hồ Chí Minh lập vi bằng các trang facebook bôi nhọ, vu khống, rồi đến Đoàn Luật sư Hà Nội, Công an quận Đống Đa đề nghị xem xét hành vi vu khống dựng chuyện của LS Trần Đình Triển. Tôi mang lá đơn do Tổng biên tập báo Tiền Phong ký, kèm một tập dày những bài báo đã đăng đến tận Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trình bày cho một vị lãnh đạo nghe thực trạng tham nhũng ở Đắk Lắk khiến dân mất niềm tin như thế nào.

Trong cuộc chiến trần ai, trường kỳ này, dù ít nhiều được cơ quan, đồng nghiệp, người thân tin tưởng động viên, nhưng nhiều khi tôi tưởng chừng kiệt sức. Có lần đại tá Nguyễn Hữu Ngọc-Cục Cảnh sát hình sự từ Hà Nội điện thoại “Tớ vừa thấy ảnh cậu vung tập tài liệu đăng trên báo Tiền Phong. Có bệnh gì không, sao mà ốm thế ?”. Tôi và ông anh này quý nhau từ sau trận tôi bị bọn giấu mặt khủng bố đốt xe năm 2013, vì loạt bài điều tra “ Lật lại hồ sơ phạm pháp của một đại gia” tôi viết đăng trên báo Tiền Phong năm ấy, ông đã đưa 4 trung tá vào cả năm để lần lại từng dấu vết.

Tôi thưa thật là vừa sút hết mấy ký, vì mới trải qua đợt đại phẫu và phải bay về gấp họp báo để cung cấp cho lãnh đạo tỉnh thấy giám đốc Sở y tế gian dối thế nào. Đại tá Ngọc kêu trời, dặn dò “Phải giữ sức khỏe mới chiến được lâu dài. Bọn mafia tham nhũng là kinh lắm đấy!”.

Tháng 11/2018, Lê Thị Hồng Linh- một trong 3 phụ nữ từng gửi đơn vu khống tôi xin được đến Văn phòng báo Tiền Phong để viết giấy cam kết và xin lỗi. Linh là người từng chuyển cho tôi hàng chục file ghi âm tự ghi, để tôi viết báo. Linh cũng nhờ tôi 2 lần liên hệ, cùng Linh vào Công an tỉnh, trình bày với 2 vị đại tá chuyện ông Long-ông Triển và các cộng sự kết hợp khủng bố tôi ra sao. Những đoạn ghi âm cho thấy rõ nhân cách của ông Doãn Hữu Long, với những đoạn phát ngôn chửi bới lãnh đạo tỉnh, bất tuân thượng lệnh, dọa giết nhà báo và quan hệ bất chính.

Nghe trọn các đoạn ghi âm do tôi chuyển đến, ông Trần Đình Sơn-Viện trưởng Viện KSND tỉnh lúc bây giờ phẫn nộ thốt lên: “Trụy lạc thế này, là đảng viên còn không xứng đáng, huống hồ là Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở”. Tôi gửi những đoạn ghi âm ấy đến các cơ quan chức năng, đề nghị xem xét. Ông Phan Xuân Lĩnh chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng đoàn Thẩm tra của Tỉnh ủy khẳng định sẽ tiến hành trưng cầu giám định giọng nói, hồi âm kết quả cho báo Tiền Phong. Thế nhưng sau đó lần nào hỏi kết quả ra sao ông Lĩnh cũng "hoãn binh chi kế". Gần đây tôi mới biết Công an tỉnh đã tiến hành trưng cầu các file ghi âm rồi gửi kết quả trong bì nguyên niêm phong cho ông Lĩnh. Nhiều lần tôi điện thoại, nhắn tin, ông Lĩnh vẫn lấy cớ “vướng nguyên tắc của Đảng” để không cung cấp kết quả giám định.

Công chứng sẵn bộ hồ sơ gốc

Đêm 27/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đọc lệnh khởi tố 10 bị can, bắt tạm giam 6 bị can liên quan đến cuộc đấu thầu thuốc năm 2014-2015. Chiều ngày 28/4, một cán bộ y tế tìm gặp tôi. Anh kể: Một bác sĩ bị bắt đêm qua tròn 1 năm trước đây đã đi phô tô công chứng ra nhiều bộ tập tài liệu gốc về cuộc đấu thầu, rồi nhờ cậy “Ngày nào mình bị bắt mà ông Nguyễn Hữu Thông vẫn vô sự, thì nhờ bạn chuyển ngay tập tài liệu này cho nhà báo Hoàng Thiên Nga. Trong đó có bằng chứng về vai trò cốt lõi của ông Nguyễn Hữu Thông trong các sai phạm về đấu thầu thuốc. Ông ấy vừa sai người hỏi mượn hồ sơ, mình sợ ông ấy xóa dấu vết, đổ tội cho người khác nên phải chuẩn bị trước”.

Linh viết cam kết tại văn phòng báo Tiền Phong

Trước khi viết kỳ cuối của loạt ghi chép này, tôi đăng ký làm việc với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk. Trung tá Nguyễn Danh Bằng-Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế được giám đốc Công an tỉnh giao việc cung cấp thông tin về vụ án này cho phóng viên. Tôi chuyển cho Trung tá Bằng một số ảnh chụp bộ hồ sơ đấu thầu gốc đã được photo công chứng, nhắc các anh chú ý tiếp tục xử lý vụ án cho thật công bằng, nghiêm minh.

Hoàng Thiên Nga