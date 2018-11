Sự thật vụ một đạo diễn 'tố' bị công an Cần Thơ đánh, bắt giữ vô cớ

Kết luận của bệnh viện.

Nội dung được đăng như sau, ngày 9/11, ông Đ.Q.V (46 tuổi, ngụ phường 2, quận 3, TP HCM) là đạo diễn, giảng viên thỉnh giảng của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM đã đến TP Cần Thơ để chụp hình và chọn bối cảnh cho bộ phim mới. Tại đây, ông V. đã thuê một xe ôm để đi chọn bối cảnh.

Khi đang đứng ở khu vực cầu Quang Trung (thuộc phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) chụp hình thì bị lực lượng Công an ập đến bắt giữ ông và người chạy xe ôm, rồi đưa cả 2 về trụ sở Công an quận Ninh Kiều làm việc.

Ông V. cho rằng, tại trụ sở công an, ông đã bị còng tay, đánh đập và ép khai nhận có tàng trữ ma túy. Sau đó, ông V. nói rằng mình bị bệnh tim lên cơn khó thở nên Công an đã đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ để thăm khám.

Khi có kết quả của bệnh viện, ông V. được đưa về Công an phường Xuân Khánh (quận Ninh Kiều). Tại đây, ông Việt tiếp tục bị yêu cầu thử nước tiểu, kết quả âm tính với ma túy. Đến 00h ngày (10/11), Công An phường Xuân Khánh đã lập biên bản tạm giữ tang vật là cây gậy ba khúc (ông Việt cho rằng đây là đạo cụ diễn xuất).

Sau đó, ông Việt đã về quê vợ ở An Giang và đến điều trị tại bệnh viện tỉnh này. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ông bị đa chấn thương do ngoại lực bên ngoài, rồi chuyển ông đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để tiếp tục điều trị.

Bên cạnh đó, ông V. cho rằng, khi bị bắt giữ và áp giải về đồn, ông đã bị mất một số tài sản gồm: Cặp mắt kiếng trị giá 600 USD, 300 USD và 150 triệu đồng.

Sau khi nội dung trên được đăng tải đã gây nên làn sóng bức xúc trong dư luận. Ngay sau đó, báo chí đã nhiều lần liên hệ với ông V. qua số điện thoại mà trang cá nhân nói trên cung cấp nhưng không được.

Trong khi đó, sáng ngày 13/11, thông tin từ Công an Cần Thơ cho biết, nội dung đăng tải trên mạng xã hội là không đúng sự thật. Cụ thể, vào trưa ngày 9/11, Công an quận Ninh Kiều tuần tra theo dõi một đối tượng tình nghi mua bán, tàng trữ chất gây nghiện. Khi đến cầu Quang Trung lực lượng yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Thấy người chạy xe ôm bị cảnh sát kiểm tra nên ông V. bỏ chạy trên tay có cầm côn 3 khúc.

Sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ lập tức đuổi theo giữ lại ông V. lại với mục đích điều tra làm rõ vì ông này đã thuê đối tượng ma túy để chở đi. Đuổi theo khoảng 500m thì ông V. bị vấp ngã nên lực lượng đã lao tới áp sát và đưa người chạy xe ôm và ông V. về làm việc.

Trong quá trình kiểm tra, phát hiện trong xe của ông P.T.T (43 tuổi, ngụ TP Cần Thơ, người chạy xe ôm) có một lượng cần sa khô. Hơn nữa, vào năm 2002, ông T. từng bị tòa án tỉnh Cần Thơ tuyên phạt mức án 8 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Số cần sa thu giữ được trong xe của ông T.

Về phần ông V., qua khám xét chiếc túi đựng máy ảnh của ông phát hiện thẻ hội viên Hội Điện ảnh TP HCM cấp ngày 01/7/2011, giấy phép lái xe, giấy cầm đồ,… Chiếc côn 3 khúc mà ông cho là đạo cụ, theo công an cho biết đây là một loại công cụ hỗ trợ và sử dụng phải có giấy phép. Hiện tang vật này đã bị tạm giữ.

Trong lúc làm việc tại cơ quan Công an, ông V. nói bản thân bị bệnh tim, mệt nên Công an Ninh Kiều đã đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thăm khám, tìm hiểu bệnh.

Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ kết luận, ông V. bị viêm phổi do vi khuẩn, bóng tim to. Đồng thời, phát hiện ông này dương tính với cần sa. Ngoài ra, không có việc thương tích do bị đánh đập.

Thăm khám kết thúc, ông V. được đưa về Công an phường Xuân Khánh, (quận Ninh Kiều) để tiến hành lập biên bản tịch thu côn 3 khúc mà ông mang theo bên mình. Về việc ông V. nói rằng đánh rơi tài sản thì trong suốt quá trình làm việc và đến khi ra về ông này cũng không hề đề cập tới.

Bên cạnh đó, Công an TP Cần Thơ còn cho hay, qua xác minh nhanh, ông V. có hộ khẩu như trên. Tuy nhiên đã bỏ địa phương đi từ năm 2016, hiện đã ly hôn; vào tháng 8/2018, vợ ông V. đã bán nhà đi nơi khác, bản thân ông V. không có tiền án tiền sự.

Việc ông V. đưa thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội đang gây ảnh hưởng xấu đến uy tín Công an Cần Thơ. Hiện cơ quan này đang tiếp tục điều tra để xử lí theo đúng quy định pháp luật.

