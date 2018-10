Sức lan tỏa từ chương trình ‘tháng phòng chống cháy nổ 2018’

Theo tinh thần của Chương trình An toàn khí năm 2015 và Tuần lễ Phòng chống cháy nổ 2017, dịp 4/10 năm nay, Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) phối hợp cùng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp (Bộ Công thương), Cục cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công An), Đại học Phòng cháy, chữa cháy tổ chức chương trình Tháng phòng chống cháy nổ 2018 với sự đồng hành của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS).