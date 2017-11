Tái hiện đô thị cổ Hội An đầu thế kỷ XX trong ngày đón đoàn APEC

Nước lũ rút. Hội An ngập ngụa trong rác và bùn non. Lực lượng 700 chiến sĩ của Quân khu 5 được huy động với nhiệm vụ làm sạch Hội An để chào đón đoàn phu nhân và phu quân của lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC ghé thăm vào ngày 11/11. Chỉ sau 24 giờ, các chiến sĩ bộ đội đã trả lại sự sạch đẹp vốn có cho phố cổ.