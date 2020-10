Tai nạn 5 người tử vong ở Nghệ An: Cầu treo xuống cấp nghiêm trọng

Sau vụ chìm đò trên sông Giăng khiến 11 học sinh tử vong vào năm 1985, cầu treo Sông Giăng được khởi công xây dựng.

Đến năm 1987, cầu được hoàn thành và đưa vào sử dụng nằm ở lý trình Km105+970 Quốc lộ 46C do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An quản lý. Năm 2017, cầu treo sông Giăng được chuyển giao cho Cục Quản lý Đường bộ II (Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam) quản lý.

Theo ông Nguyễn Thanh Hoài - Cục phó Cục QLĐB II thông tin, thời điểm tiếp nhận, Cục QLĐB II đã có văn bản đề nghị cho phép sửa chữa cầu theo dự án cấp bách sửa chữa thay thế cầu yếu do JICA (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản) hỗ trợ vốn nhưng không được phê duyệt. Do cầu rất yếu nên đơn vị đã cho cắm biển hạn chế tải trọng chỉ cho phép xe dưới 7 tấn lưu thông, đồng thời cắm biển cảnh báo cầu yếu, làm thanh chắn giới hạn khổ phương tiện. Cầu hư hỏng nặng, Cục QLĐB II đã sửa chữa duy tu nhưng nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn luôn tiềm ẩn.



Ghi nhận tại hiện trường cầu treo sông Giăng, bề rộng của cầu khoảng 4m, chỉ đủ cho 1 ô tô, 1 xe máy cùng lưu thông. Phần cáp, thành lan can cầu, thép đã hoen rỉ, không đủ chịu lực mạnh tác động, mặt cầu xuất hiện nhiều đường rãnh, không có hệ thống đèn chiếu sáng và người trực điều tiết giao thông...

Vụ tai nạn tối 4/10 khiến 10m thành cầu bị gãy đổ, có phần rơi xuống sông, lực lượng chức năng sử dụng tre nứa làm thành cầu tạm trước khi được sửa chữa.

Ông Nguyễn Quang Hiển (người dân địa phương) cho hay: “Cầu được xây dựng 33 năm rồi, hư hỏng nhiều nhưng không hiểu vì sao, cơ quan chức năng không cho xây lại. Nhiều lúc ô tô chạy lên cầu, người điều khiển xe máy đi hướng ngược lại, vừa đi vừa lo sợ va chạm. Người dân buộc phải qua cầu nếu không muốn đi xa hàng chục km đường vòng, vì thế đây là cầu huyết mạch, người và phương tiện qua lại mật độ cao”.

Như Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 19h50p (ngày 4/10), trên cầu treo Sông Giăng (nối xã Thanh Liên - Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An), chiếc xe ô tô mang BKS 30A-93.553 do Nguyễn Thế Tuấn điều khiển chở theo Lê Đình Anh và anh Lê Đình Quyết va chạm với xe máy BKS 72 G1- 135.79 do Đào Văn Nam (xã Thanh Liên) điều khiển chở theo Hoàng Anh Tuấn (SN 1992) trú tại xã Thanh Liên, Thanh Chương. Cú va chạm mạnh khiến xe ô tô rơi xuống sông Giăng, 5 nạn nhân tử vong sau đó. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.