Tạm dừng chợ biên giới do ảnh hưởng của Covid-19

Quảng cáo

Ngày 11/3, UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, huyện vừa phát thông báo về việc tạm dừng họp chợ biên giới Nậm Cắn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Chợ biên giới Nghệ An - Xiêng Khoảng.

Theo công văn số 19/TB-UBND, trước những diễn biến mới của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia tại công văn số 953/CV-BCĐ ngày 28/2/2020, lãnh đạo hai huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) và huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), đã thống nhất tạm dừng các hoạt động giao dịch chợ biên giới Nậm Cắn bắt đầu từ phiên chợ ngày Chủ nhật 15/3/2020 để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa bàn, bảo đảm an toàn cho người dân.

Thời gian phiên chợ biên giới Nậm Cắn họp trở lại sẽ được thông báo cụ thể sau khi hai huyện Kỳ Sơn và Nọong Hét đánh giá, xem xét, quyết định.

Cảnh Huệ