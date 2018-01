Tẩm xăng rồi ôm bạn gái tự thiêu sau bữa cơm

Ngày 11/1, Công an thành phố Ninh Bình (Ninh Bình) đang xác minh sự việc người đàn ông tẩm xăng tự thiêu cùng bạn gái ở căn nhà trên đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình.Nhà chức trách xác định, tối 9/1 anh T.V.Q (39 tuổi) đến nhà chị L.T.T (36 tuổi, trú tại phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình) ăn cơm.Sau bữa tối, hai người cãi vã do mâu thuẫn. Q. kéo chị T. vào bếp, đổ xăng lên người, ôm ghì rồi bật bếp gas.Ngọn lửa bùng lên bao trùm hai người. Chị T. vùng chạy thoát, lao vào phòng tắm xả nước dập lửa. Anh Q. tử vong do bỏng sâu, chị T. đang cấp cứu với nhiều vết bỏng trên cơ thể.

Theo Vnexpress