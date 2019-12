Tân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk là đại tá Lê Văn Tuyến

Quảng cáo

Phía địa phương có ông Bùi Văn Cường Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các sở ngành liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng đại tá Lê Văn Tuyến Theo đó, đại tá Lê Văn Tuyến - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông chính thức trở thành Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk từ hôm nay.



Trung tướng Lương Tam Quang trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho đại tá Lê Văn Tuyến

Năm 2017, đại tá Lê Văn Tuyến được Bộ Công an điều động từ Phó Cục trưởng Cục Tham mưu, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an), bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Tháng 6-2018, Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm ông làm giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, thay thiếu tướng Trần Kỳ Rơi nghỉ hưu theo quy định.

N gày 27/11, Bộ Công an công bố quyết định điều động đại tá Vũ Hồng Văn thôi giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, để nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.



Trước khi rời Đắk Lắk, đại tá Vũ Hồng Văn cảm ơn sự hợp tác hiệu quả của Văn phòng Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên và một số cơ quan đài báo khác thường trú trên địa bàn. Ông cũng thừa nhận “vẫn nợ” một số vụ mà báo Tiền Phong đặc biệt quan tâm, đã cung cấp nhiều thông tin cho nhà chức trách, đến nay Công an tỉnh vẫn chưa xử lý xong, trong đó có các dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực trong ngành y tế đã khởi tố vụ án từ ngày 1/3/2019, và vụ "huy động vốn" của công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Gia.

Đại tá Văn cho biết sau khi khởi tố vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Y tế Đắk Lắk, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk hiện vẫn đang chờ Bộ Y tế trả lời về kết quả giám định 40 mặt hàng thuốc bị đổi nhóm, đổi hàm lượng để có cơ sở khởi tố các bị can. Còn vụ Hoàng Gia huy động tới hơn 2.800 tỉ đồng của hơn 1 vạn người tại 24 tỉnh thành, đại tá Văn cho rằng do tính chất quan hệ dân sự phức tạp, nên Công an tỉnh cần chờ ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ của Bộ Công an.

