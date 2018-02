Tân Sơn Nhất lên phương án chống kẹt xe trước Tết

Chiều 2/2, làm việc với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất về công tác phục vụ Tết Nguyên đán, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Lê Đình Thọ lưu ý sân bay Tân Sơn Nhất luôn là "điểm nóng" trong thời điểm này, cần đặc biệt quan tâm."Phải có sự điều phối hợp lý thời gian cất hạ cánh, tập trung các chuyến bay đêm vào những ngày cao điểm để giảm áp lực vào ban ngày", ông Thọ nói và đề nghị Sở GTVT TP HCM tăng cường xe buýt, thông tin lộ trình để người dân biết khi thực hiện các chuyến bay đêm.Ông Thọ cũng yêu cầu các hãng hàng không hạn chế tối đa thời gian chậm chuyến, có phương án thông tin cụ thể về thời gian máy bay cất hạ cánh để tránh tình trạng hành khách vạ vật, chờ đợi hoặc tập trung đông đến đưa tiễn...Những ngày cao điểm, các hãng phải tăng cường lực lượng hướng dẫn. Những khâu làm thủ tục, soi chiếu an ninh phải đúng quy trình nhưng cần thực hiện nhanh, linh hoạt để giảm tình trạng ùn ứ."Khi xảy ra ùn ứ giao thông thì lập tức cho phân luồng, thông báo từ xa để hạn chế phương tiện đổ dồn về sân bay", ông Thọ nói.Thứ trưởng Lê Đình Thọ cũng nhắc nhở về thái độ phục vụ của nhân viên sân bay với hành khách. "Tôi yêu cầu lãnh đạo Tân Sơn Nhất phải thực hiện nghiêm, chấn chỉnh những hình ảnh xấu gây phản cảm, tác động đến thương hiệu thì cho nghỉ luôn", ông Thọ nhấn mạnh.Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ làm việc tại Cảng vụ Hàng không Miền Nam. Ảnh: Hữu Công.Trước đó, báo cáo với đoàn công tác, Giám đốc Cảng vụ Hàng không Miền Nam Trần Doãn Mậu cho biết, dịp Tết Nguyên đán năm nay ước tính có 4,1 triệu hành khách đi qua sân bay Tân Sơn Nhất, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, sản lượng cất hạ cánh tại sân bay cũng tăng khoảng 20%, đạt gần 26.300 lượt chuyến.Cao điểm phục vụ Tết, sân bay có sự có phân bổ slot (giờ cất/hạ cánh) theo giới hạn 44 slot mỗi giờ vào ban ngày và 37 slot vào ban đêm. Như vậy, tần suất bay trung bình trong giai đoạn này là 953 lượt chuyến một ngày (tăng 159 lượt so với cùng kỳ năm 2017)."Ngày 21/2 (Mùng 6 Tết) được dự báo là cao điểm nhất với 971 lượt chuyến mỗi ngày", ông Mậu nói. Tần suất tăng các chuyến bay phục vụ dịp cao điểm Tết của các hãng hàng không trong nước cũng dự kiến tăng 10%-15%, sản lượng hành khách khoảng hơn 134.000 hành khách mỗi ngày.Đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất bày tỏ lo ngại ùn tắc trên đường Trường Sơn và khu vực trước ga Quốc nội. Tuy nhiên, đơn vị đã lên các phương án để xử lý tình huống."Đồn công an sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan phân luồng, điều tiết phương tiện vào hai bãi giữ xe bên trong và tại số 58 Trường Sơn", đại diện sân bay nói và cho biết hai bãi xe này có thể chứa 500-700 ôtô nên có thể giải quyết được kẹt xe cho quãng đường 1,5 km.Cùng ngày, thứ trưởng Lê Đình Thọ cùng đoàn công tác cũng đến kiểm tra và làm việc về kế hoạch phục vụ Tết tại Bến Xe Miền Đông và Ga Sài Gòn.

Theo Vnexpress