Tăng cường sinh viên y khoa lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại sân bay

Theo đó, từ ngày 15/3, tất cả hành khách nhập cảnh từ các nước châu Âu, Hoa Kỳ vào Việt Nam ngoài đo thân nhiệt thì phải lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại sân bay. Sau đó, toàn bộ khách tới từ châu Âu sẽ phải tới các khu cách ly tập trung.



Trong thời gian chờ làm thủ tục sàng lọc y tế, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất cung cấp miễn phí các suất ăn, nước uống cho hành khách.



Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), những ngày gần đây, các lực lượng tại sân bay như công an, hải qua, y tế được huy động gấp 3 lần so với ngày thường để lấy mẫu xét nghiệm cho khách từ vùng dịch về sân bay Nội Bài.



Đặc biệt, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã cử 2 đoàn công tác, còn Trường Đại học Y Hà Nội cử thêm 100 sinh viên y khoa năm cuối tăng cường, hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại sân bay Nội Bài.



ACV cho biết, do khách đông, các thủ tục phải thực hiện nhiều, dù đã tăng cường nhân sự, nhưng không tránh khỏi một số thời điểm nhiều chuyến bay tới nên khách bị ùn ứ tại sân bay. Ngoài ra, thời gian khách phải chờ tại sân bay còn phụ thuộc vào năng lực tiếp nhận của các khu cách ly.



ACV đề nghị hành khách nắm bắt và tuân thủ các quy định bắt buộc phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình, tránh có thái độ không đúng mực, bức xúc hay bất hợp tác với các lực lượng chức năng.



Thực tế, vào sáng 15/3, một nhóm hành khách từ nước ngoài về nước tránh dịch do phải chờ đợi làm thủ tục từ sáng tới chiều đã bức xúc, to tiếng với lực lượng chức năng, chê đồ ăn, nước uống miễn phí tại sân bay Nội Bài. Thậm chí, có người phụ nữ còn nói không làm sao, nên không cách ly tập trung, chỉ cần cách ly tại nhà; giờ ùn ứ, dồn vào 1 chỗ thì sống sao được…



Được biết, nhóm hành khách người Việt trên đi trên chuyến bay từ Qatar về Nội Bài khoảng 7h. Trung khi, đây là thời gian cao điểm của ga quốc tế, khi có nhiều chuyến bay quốc tế đến.



Theo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, trong 3 ngày (từ 14 – 16/3), sân bay này đón 1.280 hành khách đến từ vùng dịch (trong đó có 1.256 người Việt Nam, 24 khách quốc tế). Toàn bộ hành khách sau khi thực hiện các bước kiểm dịch đều được đưa tới các điểm cách ly tập trung.

Một số hành khách từ vùng dịch về đã tỏ ra bức xúc, bất hợp tác, chê bai dịch vụ miễn phí tại sân bay do phải chờ đợi lâu.

Hiện các quốc gia và vùng lãnh thổ được xác định có dịch covid -19 bao gồm: các nước thuộc khu vực Schengen (Áo, Bỉ, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ý, Latvia, Liechtenstein, Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ); Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Trung Quốc, Hàn Quốc và Iran.



Sau Trung Quốc, Hàn Quốc, từ tối 17/3, đường bay thường lệ đi/đến giữa Việt Nam và Pháp cũng tạm dừng khai thác. Tiếp đó, từ ngày 18 - 31/3/2020, Malaysia sẽ đóng cửa biên giới, nên các hãng hàng không Việt Nam cũng tạm dừng khai thác thường lệ các đường bay giữa 2 nước trong khoảng thời gian này.

