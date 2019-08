Tang thương Mường Lát, Quan Sơn

Quảng cáo

6 người trong một nhà bị lũ cuốn trôi

Trong số 15 người chết, mất tích trong trận lũ ngày 3/8, có lẽ xót xa nhất là hoàn cảnh của anh Hà Văn Vân (SN 1990, ở bản Xa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) khi cùng một lúc anh mất đi bố, mẹ, chị gái, vợ và 2 con nhỏ do bị lũ quét vào sáng 3/8.

Trước khi xảy ra trận lũ quét, anh Vân vừa rời bản Xa Ná, ra đình để về TP Thanh Hóa làm thuê với công việc phụ hồ. Vừa đi làm được một buổi, anh Vân nhận được tin lũ tràn qua bản, anh Vân tức tốc bắt xe ngược về quê. Nhận tin cả 6 người thân của mình bị lũ cuốn trôi, mất tích anh choáng váng không thể tin đó là sự thật.

Chiều 3/8, anh Vân đã về đến trung tâm xã Na Mèo nhưng đường về Xa Ná bị chia cắt, nước lũ chảy xiết cô lập Xa Ná. Mãi đến sáng 4/8, anh Vân mới về đến bản. Chứng kiến cảnh tan hoang, nhà cửa, người thân mất hết, anh ngã quỵ.

Anh Hà Văn Vân mất 6 người thân trong trận lũ dữ

Anh Hà Văn Vinh, em họ của Hà Văn Vân kể lại: Khi lũ tràn về, mọi người nháo nhác chạy lên khu vực cao. Rất nhanh sau đó, gỗ, bùn, đất đá ồ ạt tràn về cả một dãy nhà. Có người nhìn thấy ông Hà Văn Tiệu (bố anh Vân) ôm cháu trèo lên mái nhà đang trôi, rồi mất tích sau đó.

Cả dân bản Xa Ná hoang mang, nghẹn ngào trước sự tan hoang, 10 người trong bản mất tích sau trận lũ. Đến ngày 5/8, một số thi thể được xác định là trong số những người mất tích được tìm thấy ở các khu vực khác nhau.

Tang chờ tang

Sáng 5/8, người dân bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng, tiếc thương anh Thao Văn Súa (SN 1986), trưởng công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát - người hy sinh khi làm nhiệm vụ giúp dân di dời ra khỏi vùng lũ vào tối 3/8.

Thế nhưng, người thân, chính quyền địa phương vẫn chưa thể đưa anh Thao Văn Súa đi chôn cất theo phong tục địa phương vì còn phải chờ chôn cất xong người thân là họ hàng của anh Súa ở bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy (huyện Quan Sơn) cũng là nạn nhân trong trận lũ này.

Trước đó, trong ngày 3/8, hai bố con ông Thao Văn Ly (SN 1974) và Thao Văn Chính (SN 2009) ở bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn bị nước lũ cuốn trôi. Sau khi tìm kiếm được thi thể, ngày 5/8, gia đình, chính quyền địa phương tiến hành làm lễ chôn cất ông Thao Văn Ly. Hiện thi thể của Thao Văn Chính vẫn chưa được tìm thấy. Được biết, đây là 2 người thân có quan hệ họ hàng với anh Thao Văn Súa. Sau khi làm lễ chôn cất cho anh Thao Văn Ly, ngày 6/8, việc chôn cất anh Thao Văn Súa mới được tiến hành.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Cao Văn Cường, chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết: Từ ngày 2/8, do ảnh hưởng của mưa bão số 3, trên địa bàn huyện Mường Lát có mưa lớn. Đến ngày 3/8, xuất hiện nhiều điểm sạt, lở, giao thông nhiều tuyến đường bị chia cắt. Cả bản Pá Hộc có 121 hộ thì có tới 92 hộ nằm trong khu vực nguy hiểm, phải di dời. Anh Thao Văn Súa cùng lực lượng cán bộ xã đến từng nhà dân vận động, hỗ trợ di dời tài sản của nhiều người dân trong bản đến nhà văn hóa và trường Tiểu học Nhi Sơn để tránh trú. Đến khoảng 19 giờ 30 ngày 3/8, còn một số hộ vẫn ở vùng nguy cơ lũ quét, anh Súa tiếp tục di chuyển để hỗ trợ nhân dân di dời đến nơi an toàn. Khi anh Súa đến khu vực trường Tiểu học Nhi Sơn thì bất ngờ lũ tràn về cuốn trôi và bị đất đá sạt lở vùi lấp. Đến sáng 4/8, lực lượng chức năng và người dân mới tìm thấy thi thể anh bị vùi trong đất đá.

Anh Thao Văn Súa có vợ là Thao Thị Dợ (SN 1987) cùng 3 người con là Thao Thị Cúc (SN 2000), Thao Thị Kía (SN 2005), Thao Thị Hậu Phương (SN 2007). Khi anh Súa còn sống, vợ chồng anh Súa ở cùng bố, mẹ già. Mọi sinh hoạt của cả gia đình phụ thuộc vào công việc nương rẫy của chị Dợ và công việc của anh Súa.

Sau khi tốt nghiệp THPT một thời gian, Thao Văn Súa tham gia lực lượng công an xã Nhi Sơn. Năm 2010, anh được bầu làm phó trưởng công an xã Nhi Sơn. Năm 2014, anh Súa tham gia học lớp Trung cấp công an xã; tháng 1/2018, Thao Văn Súa được bổ nhiệm làm trưởng công an xã Nhi Sơn. Năm 2017, anh Súa tham gia học đại học tại chức chuyên ngành Quản lý Nhà nước tại trường Đại VHTT&DL tỉnh Thanh Hóa. Anh Súa gặp nạn khi chưa hoàn thành chương trình đại học.

Tính đến ngày 5/8, trận mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có ít nhất 15 người chết, mất tích ở hai huyện Quan Sơn, Mường Lát. Thiệt hại về tài sản như công trình, nhà cửa, hoa màu... trên địa bàn toàn tỉnh tính đến cuối ngày 4/8 là 136 tỷ đồng. Hiện lực lượng chức năng trên địa bàn toàn tỉnh đang tập trung cứu trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục sau lũ.



Hoàng Lam ​