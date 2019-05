Tăng tuổi hưu, nhiều vấn đề mới còn tranh cãi

THÊM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHƯ CÔNG ĐOÀN



Dự thảo Luật LÐ sửa đổi cũng bổ sung quy định về Tổ chức đại diện của người LÐ tại cơ sở (ngoài tổ chức Công đoàn). Bộ LÐ-TB&XH nhìn nhận, đây là vấn đề mới, có nhiều nội dung sửa đổi để thực hiện cam kết của Việt Nam trong các hiệp định thương mại tự do đã ký. Do đó, Dự luật đã bổ sung các quy định như: Quyền của LÐ trong thành lập, gia nhập tổ chức đại diện; Ðiều kiện đối với ban lãnh đạo và người đứng đầu tổ chức; Tôn chỉ, mục đích và điều lệ của tổ chức.

Theo đó, Tổ chức đại điện của người LÐ tại cơ sở có thể là Công đoàn (hoạt động theo Luật Công đoàn), hoặc tổ chức khác hoạt động theo Bộ Luật này. Dù hoạt động theo luật nào, 2 tổ chức này bình đẳng trong bảo vệ lợi ích đoàn viên (như đối thoại tập thể, giải quyết tranh chấp LÐ, lãnh đạo đình công...).

Tuy nhiên, tổ chức này không được hoạt động với tư cách là tổ chức có mục đích chính trị. Lãnh đạo tổ chức đại diện này phải đảm bảo các điều kiện: Không phải là những người đang trong thời gian thi hành án hoặc chưa được xoá án do phạm tội: Xâm phạm an ninh quốc gia; các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; các tội xâm phạm sở hữu theo quy định của Bộ luật Hình sự. Chính phủ quy định chi tiết về một số quy định của tổ chức này.