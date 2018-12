Tập đoàn Điện lực lỗ hàng nghìn tỷ đồng

Liên quan đến ngành điện, Thủ tướng cho biết đã nhiều lần viết thư cho Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu không để thiếu điện. Vậy trách nhiệm của Bộ Công Thương ra sao khi phải để Thủ tướng nhắc nhở? Bộ đã có kịch bản nào cho về tình trạng thiếu than của các nhà máy điện?



Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải:

Trong những ngày gần đây, sau cuộc họp của Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương đã công bố giá thành điện của năm 2017 có sự phối hợp các bộ, ngành, hội liên quan; đã xem xét kỹ và kiểm toán độc lập về chi phí sản xuất, kinh doanh EVN. Theo đó, tổng doanh thu bán điện năm 2017 của EVN là 289.954 tỷ trong đó chi phí sản xuất là 291.278 tỷ đồng, như vậy kinh doanh điện đang bị lỗ. Tuy nhiên, EVN có thêm một số khoản thu nhập như tiền gửi ngân hàng, cổ tức, lợi nhuận mà EVN có hợp tác, liên doanh trong ngành điện. Ngoài ra năm 2017, EVN có khoản chênh lệch tỉ giá 5.117 tỷ đồng, và nếu cộng tất cả nguồn thu và chi của năm 2017 thì EVN lỗ 2.219 tỷ đồng.

Về kịch bản điều hành giá điện, năm 2018, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã thực hiện nghiêm túc việc không xem xét, đề xuất điều chỉnh tăng giá điện nhưng việc xây dựng kịch bản giá điện năm 2019 thì sẽ thực hiện theo Quyết định 24/QĐ-TTg và kế hoạch cung cấp điện năm 2019 do Bộ Công Thương ban hành. Hiện chúng tôi đưa ra 4 kịch bản tương ứng tăng trưởng phụ tải cao và tăng trưởng bình thường, và 2 kịch bản tương ứng lượng nước về hồ thủy điện bình thường và về ít hơn trung bình nhiều năm.

Hiện nay, chúng tôi có thể khẳng định Bộ Công Thương sẽ xem xét kỹ và xây dựng kịch bản giá điện năm 2019 theo đúng quy định và có xem xét tác động của việc điều chỉnh giá điện. Sau khi EVN xây dựng phương án, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để thẩm tra, thẩm định; phối hợp với Tổng cục Thống kê đánh giá ảnh hưởng các kịch bản điều chỉnh giá điện lên tốc độ tăng trưởng, GDP, chỉ số CPI, ảnh hưởng đến chi phí của các khách hàng lớn và các hộ sinh hoạt. Dự kiến, Bộ Công Thương sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá kịch bản điều hành giá điện năm 2019 trong tháng 12/2018. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Chỉ đạo điều hành giá, Bộ Công Thương sẽ xem xét hoàn chỉnh các kịch bản điều hành giá điện để báo cáo Chính phủ.

Từ tháng 10/2018, Bộ Công Thương đã làm việc với Tập đoàn Điện lực để xây dựng kế hoạch cung cấp điện cho năm 2019 và trong các tháng cuối năm 2018. Thực tế nhiều hồ thủy điện ở miền Trung-Tây Nguyên xảy ra tình trạng khô hạn, mực nước thấp hơn mức trung bình nhiều năm, làm ảnh hưởng đến việc chuẩn bị cho kế hoạch cung cấp điện năm 2019. Tuy nhiên Bộ Công Thương đã chỉ đạo EVN tính toán phương án cung ứng điện theo 4 kịch bản trên. Và có thể khẳng định sản lượng điện năm 2019 sẽ đạt 242 tỷ kWh ở phương án cơ sở và 243,5 tỷ kWh ở phương án cao với tốc độ tăng trưởng tương đương tốc độ tăng trưởng dự báo trong tổng sơ đồ phát triển điện lực. Bộ Công Thương khẳng định cả 4 phương án cho thấy hệ thống đều bảo đảm cung cấp điện cho phát triển kinh tế-xã hội, sản xuất kinh doanh, nhu cầu của người dân. Tuy nhiên trong một số trường hợp sẽ phải huy động từ 2-7 tỷ kWh từ các nguồn điện dầu, có thể đắt hơn, nhưng quan trọng nhất Bộ Công Thương khẳng định bảo đảm đủ điện trong năm 2019.

Việc giữa ngành than và ngành điện nói rằng không đủ than để cho sản xuất nhiệt điện, theo báo cáo của Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Than Đông Bắc, hai đơn vị hiện cung cấp than chính cho nhiệt điện, riêng năm 2018, TKV và Tổng công ty Than Đông Bắc đạt xấp xỉ mức cam kết để sản xuất điện. Dự kiến năm 2018 TKV khai thác 28,9 triệu tấn than, tăng 22% so với năm 2017. Tổng công ty Than Đông Bắc khai thác 5,8 triệu tấn than, tăng 15% so với năm 2017, đạt 98% cam kết cung cấp than cho nhiệt điện. Do năm 2018 lượng nước về các hồ thuỷ điện thiếu hụt làm ảnh hưởng đến thuỷ điện, trong khi giá than thế giới cao hơn trong nước nên một số nhà máy nhiệt điện không mặn mà nhập khẩu. Chúng tôi phải khẳng định thời gian tới sẽ báo cáo Chính phủ, nếu trong trường hợp trong nước không đủ than thì phải nhập than. Quan trọng nhất là chúng ta phải khẳng định luôn luôn bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt.

Ông Trần Bắc Hà bị bắt trong vụ án cụ thể nào? Và vì sao thông tin bắt ông Trần Bắc Hà bị bắt đã sớm râm ran trên mạng xã hội, trước khi Bộ Công an có thông báo chính thức?

Chánh Văn phòng Bộ Công an Lương Tam Quan:

Vụ việc cựu Chủ tịch HĐQT BIDV bị bắt, chúng tôi đã thông tin chi tiết và khá đầy đủ trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an. Tôi xin nêu lại căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ vụ việc, ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt, khám xét đối với ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) và 3 bị can khác có liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại BIDV.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt, khám xét đối với 4 bị can đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, thu hồi tài sản để kịp có kết luận điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Những thông tin bên ngoài liên quan đến việc bắt ông Trần Bắc Hà đều là tin không chính thức. Trước đó liên quan đến ông Bắc Hà cũng đã có rất nhiều thông tin đồn thổi, ảnh hưởng đến hoạt động của BIDV nói riêng cũng như ngành ngân hàng nói chung. Tôi đã nhiều lần trả lời báo chí mỗi khi các phóng viên gọi điện để hỏi về thông tin bắt ông này những lần trước. Tôi luôn khẳng định, kể cả trước chỉ 1 phút, 2 phút thì tôi cũng không xác nhận việc nhận được hay không nhận được thông tin khởi tố, bắt giữ. Những thông tin chính thức sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin của Bộ Công an.

Văn Kiên - Luân Dũng (ghi)