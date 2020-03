Tàu cá bị chìm, 6 thuyền viên kết thùng nhựa làm bè lênh đênh trên biển

Ngày 17/3, thông tin từ ông Nguyễn Xuân Quyết - Chủ tịch UBND xã An Hòa, Quỳnh Lưu, (Nghệ An) cho biết, trong lúc đánh cá trên biển, một tàu cá của ngư dân thuộc địa bàn bị chìm, may mắn những thuyền viên được cứu sống.

Theo thông tin ban đầu, (ngày 11/3), tàu cá của anh Nguyễn Văn Sa (trú tại thôn Tân An, An Hòa, Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng cùng với 5 thuyền viên khác ra khơi đánh cá. Đến 12h (ngày 14/3), tàu cá của anh Sa bị sóng đánh chìm.

Ngư dân kết thùng nhựa làm bè lênh đênh trên biển.

Thuyền trưởng cùng thuyền viên phát tín hiệu ứng cứu. Sau đó, 6 thuyền viên trên tài kết những thùng nhựa lại làm bè rồi nhảy xuống biển. Suốt 6 giờ ôm can nhựa lênh đênh trên biển, đến 18h cùng ngày, một tàu cá phát hiện và cứu được cả 6 thuyền viên lên thuyền an toàn.

Đến chiều 15/3, 6 thuyền viên được đưa vào bờ an toàn. Được biết, con tàu của anh Nguyễn Văn Sa trị giá nhiều tỷ đồng.

Cảnh Huệ