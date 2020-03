Tàu cá nửa tỷ đồng đùng đùng bốc cháy cạnh khu dân cư

Quảng cáo

Tàu cá bị cháy là loại đóng bằng gỗ, mang số hiệu TTH-92140TS, do ông Trần Sơn (ngụ tổ dân phố Hải Tiến, Thuận An) làm chủ.

Theo người dân địa phương, vụ cháy tàu cá xảy ra vào khoảng 1h rạng sáng 5/3. Thời điểm tàu cháy, phương tiện đi biển này đang nằm bờ. Do lửa bùng phát dữ dội và lan nhanh, nên chỉ trong vòng vài phút, toàn bộ phần trên con tàu đã lửa bao trùm trong sự bất lực của người dân, dù xung quanh đều là vùng nước có thể dùng phục vụ chữa cháy.

Đến khoảng 2h sáng cùng ngày, ngọn lửa mới bị dập tắt hoàn toàn sau khi Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh TT-Huế điều phương tiện chuyên dụng và lực lượng đến hiện trường để can thiệp. Được biết, tàu gỗ này có công suất 180CV do anh Trần Sơn mua lại vào năm 2014, với giá 500 triệu đồng.

Khu vực chiếc tàu cá neo đậu là bến tự phát, có nhiều nhà cửa dân cư sinh sống, cùng nhiều tàu cá của ngư dân neo đậu gần đó. Rất may, vụ hỏa hoạn không lan ra những nhà cửa, tàu thuyền của những hộ ngư dân khác xung quanh.

Ngọc Văn