Tàu cá Quảng Ngãi hỏng máy, 12 ngư dân lênh đênh trên biển chờ cứu

TPO - Ngày 2/8, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi thông tin, tàu cá mang số hiệu Qng 96318 TS do ông Võ Minh Vương, trú xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) làm chủ kiêm thuyền trưởng chở theo 12 thuyền viên khi hành nghề lặn ở vùng biển quần đảo Trường Sa đã bất ngờ bị hỏng máy, thả trôi tự do với vận tốc 2 hải lý/giờ.