Tàu Cát Linh - Hà Đông chạy thử: Tư vấn Pháp 'tuýt còi' tổng thầu Trung Quốc

Khác với các lần vận hành kỹ thuật trước đây (chỉ 1- 2 đoàn tàu chạy), lần này, đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đường sắt, Bộ GTVT và tổng thầu Trung Quốc, đã cho chạy tất cả 13 đoàn tàu của dự án để kiểm tra các thông số kỹ thuật, kết nối liên hợp.



Về kết quả vận hành 3 ngày đầu tiên, ông Vũ Hồng Trường, Chủ tịch HĐTV - Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Metro Hà Nội), cho biết, các lượt tàu đã được chạy đủ theo biểu đồ hoạt động; tổng số chuyến đạt 287 lượt/ngày; tần suất 6 phút/lượt vào giờ cao điểm, 10 phút/lượt vào giờ bình thường. Ông nói rằng tuyến đã bố trí cơ bản đủ 650 người vận hành trên tuyến, thời gian nhân viên trực và vận hành tàu là từ 5h đến 23h.

Theo thông tin mà phóng viên Tiền Phong có được, một số quy trình vận hành để đảm bảo an toàn của tổng thầu Trung Quốc đã bị tư vấn Pháp “tuýt còi”. Cụ thể, khi đoàn tàu đang chạy trên tuyến, tư vấn Pháp đưa ra tình huống cháy xảy ra ở giữa tàu để đơn vị vận hành xử lý. Với phương án này, theo yêu cầu của đại diện tổng thầu Trung Quốc, lực lượng vận hành không được bấm nút báo động để bơm khí tươi vào, vì đại diện tổng thầu giải thích rằng, khi cháy mà bơm khí tươi vào sẽ làm ngọn lửa bùng cháy thêm (hư hại tàu). Nhưng tư vấn Pháp không chấp nhận cách xử lý này, yêu cầu: khi xảy ra cháy trên tàu, lực lượng vận hành phải báo động và bơm khí tươi vào để giữ khí thở cho khách, còn tàu cháy thì phải chấp nhận. Đánh giá về cách xử lý này, chuyên gia đường sắt đô thị cho rằng, trong phương án vận hành tàu, châu Âu họ tôn trọng con người (hành khách), còn tổng thầu tại dự án Cát Linh - Hà Đông lại quan tâm đến giữ an toàn cho phương tiện.

Ngày 15/12, Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước kiểm tra vận hành

Đánh giá về công tác thi công và đưa dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào hoạt động, trong cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo Bộ GTVT. Vào tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng, đây là dự án đường sắt trên cao đầu tiên của nước ta, được ký kết năm 2008, việc dự án chậm trễ là khuyết điểm lớn của đơn vị thực hiện dự án và cần nhanh chóng khắc phục, đồng thời rút kinh nghiệm cho các công trình, dự án khác.

Trước ý kiến của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nói rằng, Bộ GTVT đang thực hiện các công việc cuối cùng để phấn đấu trong tháng 12 hoàn thành nghiệm thu có điều kiện dự án. Ông Thể cam kết phấn đấu đưa dự án vào vận hành thương mại trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (dự kiến diễn ra trong tháng1/2021 - PV).

Theo tìm hiểu của phóng viên tất cả các đoàn tàu của dự án đã vận chuyển về đề-pô cả năm nay nhưng vẫn chưa thể hoạt động thương mại do dự án chưa được Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước nghiệm thu; cùng với đó chứng nhận an toàn hệ thống vẫn chưa xong, các đoàn tàu chưa được Cục Đăng kiểm Việt Nam đăng kiểm cấp chứng nhận an toàn.

Chiều 14/12, thông tin với phóng viên Tiền Phong, đại diện Hội đồng nghiệm thu Nhà nước cho biết, để chuẩn bị cho tàu Cát Linh - Hà Đông đi vào hoạt động theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, từ ngày 15/12, Hội đồng sẽ cử đoàn công tác đến giám sát, kiểm tra công tác hoàn thiện từng hạng mục dự án, trong đó có công tác vận hành.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, lần này, từ vận hành các đoàn tàu đến khớp nối với các hệ thống khác như đường ray, nhà ga, tín hiệu… đều được Tư vấn ACT (Pháp) giám sát, điều chỉnh chặt chẽ. Qua 3 ngày vận hành đầu tiên theo phương án trên, tuy các lượt tàu chạy đạt 100% theo biểu đồ, nhưng cơ quan chức năng ghi nhận, vẫn còn một số lượt chuyến, tàu không chở khách, không bị ảnh hưởng bởi điều kiện vận hành, nhưng vẫn bị chậm giờ về ga từ 1- 2 phút.

Nhóm PV Thời sự