Tàu hàng chìm trên biển Vũng Tàu, 9 thuyền viên được cứu

Khoảng 10h8' ngày 5/7, Đài Thông tin duyên hải Hải Phòng nhận được tín hiệu cấp cứu khẩn cấp từ tàu An Phú 868, khi tàu này đang chìm ở vùng biển cách Vũng Tàu khoảng 45 hải lý về phía Đông Đông Bắc. Trên tàu có 9 thuyền viên.Ngay sau khi cung cấp vị trí gặp nạn, tàu An Phú 868 mất liên lạc với bờ.Sau đó, hệ thống thông tin duyên hải đã báo cáo ngay tới các cơ quan tìm kiếm cứu nạn để có phương án hỗ trợ, đồng thời phát thông tin yêu cầu các tàu thuyền hoạt động trong khu vực tàu An Phú 868 gặp nạn biết để tìm kiếm, hỗ trợ.Tới 11h40 cùng ngày, toàn bộ 9 thuyền viên của tàu An Phú 868 rời tàu lên phao bè cứu sinh, hiện tàu An Phú 868 bị mắc cạn và đang nghiêng. Cùng thời gian, tàu Trường Hải và tàu Haian Bell đã tới gần tàu bị nạn nhưng chưa thể giúp thuyền viên lên tàu do phao bè nằm trên dải cạn.Đến 12h8 cùng ngày, tàu Trường Hải đã tiếp cận và đưa toàn bộ 9 thuyền viên tàu An Phú 868 lên an toàn.Được biết, tàu An Phú 868 thuộc sở hữu của Cty TNHH Vận tải biển Vịnh Hồng Hà (trụ sở tại Thái Thụy, Thái Bình). Tàu có trọng tải 2.041 tấn.

Lê Hữu Việt