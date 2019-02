Tàu lại trật bánh, đổ toa ở Bình Thuận

Theo đó, vào khoảng 8h sáng 19/2, tàu hàng AH2 chạy hướng Nam – Bắc, khi tới gần Ga Suối Kiết (Bình Thuận), tàu bị trật bánh và lái tàu cố gắng điều khiển tàu vào ga để không ảnh hưởng tới đường sắt Bắc – Nam.Tuy nhiên, khi tới đầu ga, 1 trong 3 toa bị trật bánh bất ngờ lật.Ông Đoàn Duy Hoạch, Phó Tổng giám đốc VNR cho biết, ông đang trên đường vào hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố và tìm nguyên nhân tai nạn. Sự cố không làm hư hại đường ray, nhưng làm ảnh hưởng tới một số chuyến tàu trên trục Bắc – Nam. Rất may sự cố không gây thiệt hại về người.Hiện VNR đã yêu cầu các đơn vị khu vực tập trung cứu viện, đưa tàu gặp sự cố vào ga để không ảnh hưởng tới khác trên tuyến Bắc – Nam, đặc biệt là tàu khách do đang trong giai đoạn cao điểm vận chuyển khách sau Tết. Trước đó, vào lúc gần 19h ngày 18/2, khi tàu hàng SBN1 chạy hướng Bắc – Nam khi tới Diễn Châu (Nghệ An) cũng bị trật bánh, làm hư hỏng đường ray và ảnh hưởng các đoàn tàu khác. Phải tới 22h30 tối cùng ngày tuyến đường sắt Bắc – Nam mới thông trở lại.