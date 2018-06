Tàu SE19 lại va chạm sau một tháng gặp tai nạn nghiêm trọng

Theo đó, lúc 2h35 ngày 30/6, tàu khách Bắc – Nam số hiệu SE19, khi tới vị trí giao cắt đường ngang có biển báo tại km 314+500 khu gian Quán Hành (thuộc xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã đâm vào ôtô bồn chở gas BKS 29C-40252 đang vượt đường ngang. Xe bồn do lái xe Nguyễn Văn Bảo, sinh năm 1991, quê xã Thượng Đạt, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương điều khiển.Cú đâm mạnh khiến xe bồn văng ra xa hư hỏng nặng, đầu máy tàu cũng hỏng nặng không thể tiếp tục vận hành.Vu tai nạn khiến lái tàu, phụ lái tàu, và 2 người trên cabin xe bồn (trong đó có tài xế) bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Nghệ An.Khi xảy ra tai nạn, trên tàu có 446 hành khách, tất cả hành khách đều an toàn, tàu không trật bánh, đường sắt không hư hỏng. Nhưng vụ tai nạn đã làm chậm 5 đoàn tàu khác.Theo VNR, vị trí xảy ra tai nạn là đường ngang có đầy đủ biển báo, kết cấu đường ngang đảm bảo kỹ thuật. Tuy nhiên tầm nhìn tại đường ngang này bị hạn chế.Tại vị trí đường ngang trên, trong đợt cao điểm vận tải hè Cty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh có bố trí người cảnh giới từ 6 - 18h hàng ngày.Đến 4h17 cùng ngày, tuyến đường sắt qua điểm tai nạn thông trở lại với tốc độ 5km/h, đến 8h30 xe bồn được di dời khỏi khu vực đường sắt, nên tốc chạy tàu đã được trả lại bình thường.Nguyên nhân ban đầu xác định do lái xe ô tô thiếu quan sát khi đi qua đường ngang, lái tàu đã phát hiện và hãm phanh nhưng do cự ly gần (cách khoảng 100m) nên tai nạn vẫn xảy ra.Trước đó, ngày 24/5 vừa qua, cũng đoàn tàu SE19 đã đâm phải ô tô tải chở đá tại đường ngang dân sinh ở khu gian Khoa Trường - Trường Lâm (Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Vụ tai nạn khiến đầu máy đoàn tàu và 6 toa xe bị trật bánh khỏi đường sắt, ô tô tải hư hỏng; cú đâm mạnh khiến lái và phụ lái tàu tử vong; 4 hành khách, 3 nhân viên đường sắt và lái xe tải bị thương.Ngay sau vụ tai tại Tĩnh Gia, đường sắt Việt Nam đã liên tục xảy ra nhiều vụ tai nạn sau đó, ngoài các vụ tàu đâm phải ô tô tại các đường ngang, có cả tai nạn tàu đâm phải tàu. Ngay sau hàng loạt tai nạn, một số lãnh đạo, cán bộ, nhân viên tại các đơn vị có liên quan tới các vụ tai nạn đã bị xử lý kỷ luật.

Lê Hữu Việt