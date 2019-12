Tây Ninh, Bình Dương, Hậu Giang đề xuất lập thị xã và thành phố

Quảng cáo

Theo Đề án của tỉnh Bình Dương, thị xã Tân Uyên có 12 đơn vị hành chính cấp xã. Hiện 4 xã Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp và Hội Nghĩa thuộc thị xã Tân Uyên là các cửa ngõ kết nối với các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Bình Dương; có vị trí chiến lược quan trọng trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của thị xã Tân Uyên.

Việc thành lập 4 phường trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 4 xã phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính, đảm bảo hiệu lực, hiệu quản quản lý nhà nước và đảm bảo an ninh, quốc phòng… Các tiêu chuẩn, điều kiện thành lập phường đều phù hợp với quy định hiện hành. Như vậy, sau khi thành lập 4 phường, thị xã Tân Uyên không thay đổi về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm có 10 phường và 2 xã.

Theo Đề án của tỉnh Tây Ninh, thành lập thị xã Trảng Bàng thuộc tỉnh Tây Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số và 11 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Trảng Bàng. Đồng thời, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã để thành lập các phường, xã thuộc thị xã Trảng Bàng, gồm thành lập phường Trảng Bàng, phường Gia Lộc, phường An Hòa, phường Gia Bình, phường An Tịnh, phường Lộc Hưng trên cơ sở diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã Trảng Bàng, Gia Lộc, An Hòa, Gia Bình, An Tịnh và Lộc Hưng; thành lập xã Phước Bình trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bình Thạnh và xã Phước Lưu.

Việc thành lập thị xã Trảng Bàng và các phường thuộc thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh; bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; góp phần củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện Trảng Bàng nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung. Như vậy, sau khi thành lập, thị xã Trảng Bàng có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 6 phường và 4 xã (giảm 1 xã).

Theo Đề án của tỉnh Hậu Giang, tỉnh đề xuất thành lập phường Hiệp Lợi trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng về địa giới hành chính của xã Hiệp Lợi và thành lập thành phố Ngã Bảy trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng về địa giới hành chính của thị xã Ngã Bảy. Thị xã Ngã Bảy hiện có 6 đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi thành lập phường Hiệp Lợi thì thị xã Ngã Bảy sẽ có 4 phường và 2 xã. Căn cứ hiện trạng phát triển, xã Hiệp Lợi và thị xã Ngã Bảy đã bảo đảm các tiêu chuẩn để thành lập phường và thành phố thuộc tỉnh theo quy định.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị UBND các tỉnh rà soát lại các số liệu đảm bảo thống nhất, chính xác do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp. Đồng thời, tiếp thu ý kiến của thành viên Hội đồng, phối hợp với Vụ Chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ, Đề án để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua Đề án của tỉnh Bình Dương, Tây Ninh và Hậu Giang.

Luân Dũng