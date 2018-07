Thảm nạn 13 người chết trên xe đón dâu

Dự kiến chừng 8h sáng 30/7, đằng trai hơn 20 người (đi trên 2 xe) sẽ có mặt tại tỉnh Bình Định để nạp lễ rồi tổ chức đám cưới. Nhưng đến 2h15 phút sáng, khi ngang qua Km 950 + 800 (thuộc thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), xe khách rước dâu 16 chỗ mang BKS 75B 00052 chở 17 người đã đâm trực diện xe container BKS 51D 411.21 kéo theo rơ mooc BKS 51R 215.75 đang đi chiều ngược lại. Tai nạn thảm khốc khiến 13 người trên xe khách tử vong, trong đó có cả chú rể Nguyễn Khắc Long (sinh năm 1991, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), 4 người khác vẫn đang nằm giữa lằn ranh sinh tử.

Xe đâm trước mắt, quá kinh hoàng!

Anh Dương Chí Linh, anh rể của chủ rể cho hay, đoàn nhà trai đi hai xe từ tỉnh Quảng Trị vào Bình Định. Xe 16 chỗ chở 17 người đi trước, anh và một số người đi xe ô tô con phía sau. Hơn 2h sáng, khi qua đoạn đường trên, xe chở 17 người chạy trước bỗng nhiên đánh lái sang phần đường kia, cùng lúc có xe container đang chạy hướng ngược chiều đi tới, xe container đã bẻ lái tránh nhưng không kịp. “Lúc ấy xe tôi đang chạy phía sau, cách cỡ năm bảy chục mét. Hai chiếc xe đâm nhau diễn ra ngay trước mắt. Quá kinh hoàng… Tất cả đều là người thân của tôi…”, anh Linh nghẹn ngào.

Bộ trường Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và lãnh đạo TP Ðà Nẵng thăm hỏi các bệnh nhân trong vụ tai nạn tại bệnh viện Ðà Nẵng. Ảnh: T.T.



Túc trực bên giường bệnh của một em nhỏ may mắn sống sót sau vụ tai nạn thảm khốc, chị Võ Thị Mỹ Châu, người bà con với chú rể vẫn chưa hết bàng hoàng. “Chiếc xe ụi thẳng vào đầu container rồi bật ngược, một ông chú văng ra khỏi xe chết tại chỗ. Bốn người tử vong phía trước được chúng tôi khiêng xuống, còn những người ngồi phía sau bị kẹt không cách nào đưa ra khỏi xe. Khoảng 4h sáng các lực lượng cứu hộ đã phải cưa xe để đưa mọi người ra”, chị kể. Riêng 5 người còn sống, người được người nhà đưa đi cấp cứu, người phải nhờ người đi đường chở tới bệnh viện.

Nhìn cháu bé nằm trên giường bệnh vẫn còn mê man, một nửa mặt băng trắng, thân vẫn còn vương vết máu, chị Châu xót xa: “Mẹ cháu đã mất khi chúng tôi chở tới viện…”.

Tài xế ngủ gật?

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng có mặt, phong tỏa hiện trường khẩn trương cứu hộ, cứu nạn và điều tra vụ việc.

Theo Thượng tá Phan Thanh Hồng - Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, đây là tuyến đường tránh nhưng có lưu lượng xe rất lớn. Tuy nhiên, đường lại có bề ngang khá hẹp, chỉ có hai làn đường và không có dải phân cách cứng nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Cách đây 2 tuần xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người chết. Địa phương nhiều lần đề xuất xin mở rộng đường, làm đường một chiều để hạn chế tai nạn.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cùng đoàn công tác có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.

Bộ trưởng cho hay, đoạn đường xảy ra tai nạn thẳng, xe chạy ban đêm, có đầy đủ biển báo, đèn chiếu sáng. “Theo số liệu chúng tôi trao đổi được, có khả năng tài xế xe khách 16 chỗ đã ngủ gật? Tài xế xe container khẳng định xe khách hơi loạng choạng, xe container đã giảm tốc độ chỉ 51km/h. Có thể lái xe của xe khách không làm chủ tốc độ và phương hướng nên khi va chạm xảy ra hậu quả nghiêm trọng”, Bộ trưởng Thể nói

Ông Thể cho biết thêm, xe khách gặp nạn là xe hợp đồng, tài xế hoạt động không phải trong doanh nghiệp chuyên nghiệp. “Có khả năng gia đình chú rể thuê xe địa phương để thuận tiện việc hợp đồng chạy từ Quảng Trị vào Bình Định. Xe khởi hành vào ban đêm, có thể tài xế chưa quen chạy đường trường”, ông Thể nhận định.

Về việc này, ông nhấn mạnh thời gian tới sẽ siết chặt việc kiểm tra xe hợp đồng. Riêng về tuyến đường tránh nơi xảy ra tai nạn, thời gian tới khi đưa tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vào sử dụng sẽ giảm lưu lượng xe trên tuyến quốc lộ 1A. “Chúng tôi sẽ có những giải pháp kỹ thuật tốt nhất đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông, để tránh những tai nạn nghiêm trọng, thảm khốc. Sắp tới Bộ GTVT sẽ phối hợp với bộ ngành trong đó có bộ Công an, Ủy ban ATGT quốc gia, chính quyền địa phương, rà soát đánh giá nguyên nhân vụ tai nạn để có giải pháp tốt nhất”, ông Thể thông tin thêm.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiến hành các bước điều tra ban đầu để xác định nguyên nhân, xác định lỗi. Trên hiện trường sơ bộ để lại như vậy thì có thể là do xe khách lấn làn đường, còn cụ thể do lỗi kỷ thuật hay con người thì cần phải chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra” - Đại tá Dũng thông tin.

Chiều qua, ông Lê Văn Sinh - Giám đốc Sở GTVT Quảng Nam, cho biết tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ ban đầu mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng.

Bốn người còn sống trong tình trạng nguy kịch Sau khi tiếp nhận 5 nạn nhân từ vụ tai nạn trong sáng cùng ngày, BS. Lê Ðức Nhân, Giám đốc bệnh viện Ðà Nẵng cho hay một người đã tử vong, 4 người còn lại tình trạng nguy kịch, trong đó có người già, trẻ nhỏ. Em Ðặng Xuân Tiến (6 tuổi) bị dập não hai bên, tiên lượng cầm chừng, em Nguyễn Trúc Hân bị chấn thương hàm mặt nặng. Ông Nguyễn Khắc Cát (70 tuổi) đa chấn thương nặng, dập phổi, gãy sườn… Chị Nguyễn Thị Kim Oanh (30 tuổi) cũng bị đa chấn thương và sốc chấn thương, chấn thương sọ não, hôn mê… Hai trường hợp này chuyển ra khoa ngoại hồi sức ngoại khoa. “Các bệnh nhân vẫn còn rất nặng, chưa dám nói gì thêm, các bác sĩ vẫn tích cực hội chẩn và xét nghiệm để xử lý tiếp”, bác sĩ Nhân cho hay. Trong sáng cùng ngày, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã có mặt tại bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân. Ông đề nghị bệnh viện tích cực chăm sóc, điều trị các nạn nhân một cách tốt nhất. Trong chiều cùng ngày, đoàn của Bộ GTVT cũng đã đến nhà các nạn nhân tại Quảng Trị để thăm hỏi, chia buồn. Thanh Trần

HOÀI VĂN - THANH TRẦN - NGUYỄN THÀNH