Thang máy gặp sự cố, một công nhân nhà máy Alumin thiệt mạng

Ngày 20/6, ông Huỳnh Ngọc Anh - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông cho biết: đơn vị đã thành lập đoàn thanh tra để xác minh vụ tai nạn thang máy xảy ra tại nhà máy Alumin Nhân Cơ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h39 ngày 17/6, anh Nguyễn Văn Dần (SN 1988, quê xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), công nhân lấy mẫu của Phòng Quản lý chất lượng đi đến tầng 5 khu nung hydrat để lấy mẫu đất nung. Khi đi lên, anh Dần sử dụng thang máy và đi lên đến nơi an toàn. Tuy nhiên, sau khi lấy mẫu xong quay trở vào thang máy để xuống thì bị hụt chân rơi tự do xuống tầng 1, trúng trần cabin thang máy. Vụ việc khiến anh Dần tử vong.

Theo xác định ban đầu từ phía Công ty Nhôm Đắk Nông- KTV, nguyên nhân tai nạn là do thang máy gặp sự cố. Lúc anh Dần đi xuống, mặc dù cửa thang máy tầng 5 vẫn mở nhưng cabin thang máy lại nằm ở tầng 1. Do quán tính, thấy thang máy mở cửa, anh Dần bước vào nên hụt chân rơi xuống tầng 1.

Thang máy này được kiểm định từ ngày 20/1/2016 (hạn kiểm định lại là 3 năm).

Lãnh đạo Công ty Nhôm Đắk Nông cho biết, đã có báo cáo gửi Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam, đồng thời hỗ trợ gia đình nạn nhân.Thi thể anh Dần đã được đưa về quê an táng.

Vũ Long