Thanh Hóa điều động hơn 1.000 công an chính quy về xã

Trước đó, Công an Thanh Hóa đã điều động 2.597 cán bộ, chiến sĩ chính quy đang công tác tại công an tỉnh, công an cấp huyện đến đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó công an xã và công an viên tại 509 xã, thị trấn.

Việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trong thời gian vừa qua bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực, tình hình an ninh trật tự ở cơ sở được đảm bảo. Đợt này, 1.140 công an chính quy được điều về 481 xã trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Lam