Thanh Hóa: Nhiều học sinh không thể dự khai giảng tại trường chính

Về việc này, ông Mai Xuân Giang – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Mường Lát, cho biết: Sáng 5/9, tại địa phương này sẽ có nhiều học sinh không thể dự khai giảng năm học mới 2019-2020 tại trường chính do tình hình mưa lũ khiến địa hình chia cắt và phức tạp.

Tại huyện Mường Lát có khoảng 11.000 học sinh, với 33 đơn vị trường học. Thời gian qua tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, phá hủy nhiều phòng lớp học và đồ dùng học tập. Những ngày gần đây lại có mưa vừa đến mưa to, việc khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra còn dang dở. Vì vậy, ngày khai giảng phải thực hiện ghép các trường với nhau. Bên cạnh đó, nhiều bản nằm cách xa điểm trường chính hàng chục km đường rừng, trong khi trời lại mưa nên phụ huynh không thể đưa các em (chủ yếu là học sinh Mầm non và Tiểu học) đến dự khai giảng được.

Theo kế hoạch của chính quyền địa phương và Phòng GD&ĐT huyện, sáng mai 5/9 tất cả 33 đơn vị trường học sẽ ghép thành 18 điểm chính để tổ chức khai giảng. Đối với các điểm trường lẻ của khối Tiểu học và Mầm non cách xa điểm chính, ngành Giáo dục và chính quyền địa phương không khuyến khích phụ huy đưa con em đi khai giảng.

Trong khi đó, tại Trường Mầm non, Tiểu học khu Son – Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, nơi vừa bị lũ quét tràn qua phá tan trường, lớp học, làm chết và mất tích 13 người, hơn 30 ngôi nhà bị phá hỏng.... Sau khi được sự hỗ trợ của nhà nước, các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương đã nhanh chóng chỉ đạo lắp ghép 4 phòng học tạm, trang bị đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng học tập, sách vở cho học sinh.

Tuy nhiên, mấy ngày qua trên địa bàn xã Na Mèo tiếp tục có mưa, nước sông Luồng dâng cao, lại gây chia cắt, rất khó khăn cho thầy trò trong ngày khai giảng. Vì vậy, đơn vị đã quyết định tổ chức khai giảng tại điểm trường chính xã và sẽ cố gắng đón thầy, trò ở vùng lũ ra dự lễ khai giảng.

Hoàng Lam