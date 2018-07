Thanh Hóa-Nghệ An: Lũ lên nhanh, nhiều hồ chứa đầy tràn nước

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An đang lên. Mực nước lúc 16 giờ hôm nay (19/7) trên sông Bưởi tại Kim Tân 8,62m dưới báo động (BĐ) 1 là 1,38m, trên sông Lam tại Nam Đàn là 4,75m, dưới BĐ1 0,65m.

Dự báo, lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục lên. Đến 7 giờ sáng mai (20/7), mực nước trên sông Bưởi tại Kim Tân lên mức 10,8m, dưới BĐ2 là 0,2m; sông Lam tại Nam Đàn lên mức 6,2m, trên BĐ1 0,8m và còn tiếp tục lên.

Theo dự báo, đêm nay và ngày mai (20/7), khu vực Đông Bắc, Đồng bằng và trung du Bắc bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Mưa lớn ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới.

Do vậy, lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục lên, trong đợt lũ này (từ nay đến 21/7), đỉnh lũ trên các sông ở Thanh Hóa lên mức BĐ1-BĐ2, riêng sông Bưởi khả năng lên mức BĐ3; các sông ở Nghệ An lên mức BĐ2 và trên BĐ2.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng: Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An; ngập lụt tại vùng trũng và đô thị ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Theo ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT), đến nay Bắc Trung bộ đã có trên 940 hồ chứa nhỏ đã đầy nước, để tràn tự do, trong đó, Thanh Hóa 370 hồ, Nghệ An 431 hồ, Hà Tĩnh 142...

Đáng lưu ý, có 95 hồ chứa xung yếu cần theo dõi sát nguy cơ về sự cố, trong đó Thanh Hóa 24 hồ, Nghệ An 21 hồ, Hà Tĩnh 18 hồ, Quảng Bình 12 hồ, Quảng Trị 14 hồ, Thừa Thiên- Huế 7 hồ.

Ở các tỉnh phía Bắc, cũng có 155/2.699 hồ chứa đã tích đầy nước và tới 138 hồ chứa xung yếu, các hồ nằm rải các Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Ninh Bình...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngoài ra, cũng do mưa lớn, nên mực nước trên sông Hoàng Long, sông Thao đang lên nhanh. Lưu lượng đến hồ Hòa Bình đang tăng nhanh, đến 15 giờ ngày 19/7 là 6380m3/s.

Đáng lưu ý, tại Hòa Bình tổng lượng mưa phổ biến trong 24 giờ qua từ 150-280mm, nguy cơ đặc biệt cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét tại nhiều nơi ở Hòa Bình.

Nguy cơ sạt lở, lũ quét cũng rất lớn với các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh...

Phạm Anh