Thanh niên chết vì cứu cô gái tự tử là con duy nhất của vợ chồng nghèo

Ngày 7/4, người thân và hàng xóm đã tổ chức lễ tang cho anh Trương Văn An (24 tuổi, ngụ khu phố 7, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương). Anh An tử vong do nhảy xuống sông cứu cô gái tự tử và được lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể vào khuya 6/4.

Căn nhà nhỏ của anh An nằm ở khu đất trống và chìm trong hương khói, tang thương. Một người dân viếng đám tang nói rằng An là người con hiếu thảo và sớm phải lăn lộn kiếm sống, làm nhiều việc kiếm tiền phụ giúp cha mẹ già.

Nhìn người dân đến thắp hương lên bàn thờ con, bà Loan (52 tuổi, mẹ nạn nhân An) ngậm ngùi, than khóc trong đau xót. Nhìn lên di ảnh con, bà nói rằng An là đứa con duy nhất của gia đình.

Khi nhắc đến những thiệt thòi, khổ cực mà con phải chịu trong thời gian quan, bà Loan lại òa khóc. Bà kể: “Chiều qua, nghe con trai nhảy xuống sông cứu người, tôi chạy ra thì không thấy An đâu. Khi người dân nói con mất tích, tôi ngất xỉu tại chỗ”.

Thắp xong nén nhang, ông Giàu (61 tuổi, cha của An) đứng bên linh cữu con rồi rưng rưng nước mắt. Ông nói vì gia cảnh nghèo nên khi con chết, ông phải nhờ người thân, hàng xóm mượn tiền để lo quan tài cho con.

Cầu Tàu - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: V.D

Bà Loan nói rằng, chiều 6/4, cô gái tên Phương cùng bạn đến nhà An để chơi. Lúc này, người thân gọi điện cho Phương rồi trách móc nên cô này buồn phiền, bỏ về.

Lo sợ Phương gặp chuyện không hay, An và một người bạn tên Tùng dùng xe máy đuổi theo. Khi đến cầu Tàu (thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng) thì Phương bỏ lại xe máy trên cầu rồi trèo qua lan can, nhảy xuống sông tự tử.

Lúc này, An và Tùng vừa tới nên cũng lao mình xuống sông để cứu cô gái. Trong lúc đưa Phương vào bờ, An bị kiệt sức, chìm xuống sông mất tích. Riêng Tùng và cô gái được người dân kéo lên bờ an toàn.

Phương sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến 21h cùng ngày, thi thể của An được lực lượng cứu hộ tìm thấy, vớt lên bờ.

