Thanh niên đưa ảnh giết khỉ lên facebook khai gì tại cơ quan công an?

Ông Lê Ngọc Cường, Trưởng Công an xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, sau khi vào cuộc xác minh cơ quan triệu tập Nguyễn Đức Chinh (trú tại xóm Chương Bình, xã Thạch Thanh) người đăng hình ảnh khỉ bị giết lên facebook lên trụ sở để lấy lời khai.

Chinh khai nhận, trước đó thấy hình ảnh cá thể khỉ bị giết hại đăng trên mạng nên tải về rồi đăng lên tài khoản facebook của mình chứ không tham gia giết hại khỉ.

Do sự việc chưa đủ căn cứ để xác định có hay không hành vi giết cá thể khỉ nói trên nên hiện công an xã đã lập hồ sơ xử lý Chinh bằng hình thức cảnh cáo. Ngoài ra công an xã yêu cầu Chinh viết bản kiểm điểm lại toàn bộ sự việc, đồng thời tiếp tục theo dõi quá trình biến động của Chinh.

Hình ảnh cá thể khỉ bị giết được Chinh đăng lên mạng xã hội

“Nam thanh niên này có hoàn cảnh khó khăn, bố mất chỉ còn lại mẹ, nói để có tiền mua khỉ về sử dụng chắc không có. Bản thân Chinh mới đi làm thuê trong Sài Gòn về, Chinh khai tải ảnh từ mạng về rồi đăng lên facebook nghịch chứ không tham gia giết”, ông Hải thông tin.

Như Tiền phong thông tin, trước đó ngày 1/12, tài khoản có tên Cậu Ba Nguyễn đăng hình ảnh một cá thể động vật khỉ lên Facebook kèm theo nội dung ''Hà Tĩnh đón chào cậu ba cũng là đầu tháng làm tí cho may mắn''.

Trong hình ảnh thể hiện cá thể động vật này bị giết, cạo lông và thui chuyển sang màu vàng, chân quèo quặp lại. Sau khi hình ảnh kèm nội dung này được đăng lên mạng xã hội, nhiều người đã tỏ thái độ phẫn nộ, phản đối việc giết thịt cá thể khỉ này.

Sau hơn 3h đồng hồ đăng lên facebook, người này đã xóa trạng thái vì bị cộng đồng mạng đe dọa và truy tìm. Tuy nhiên, những hình ảnh này đã được cư dân mạng chụp lại và tiếp tục đăng lên facebook với mục đích lên án việc giết hại động vật hoang dã.

Minh Thùy