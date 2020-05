Thanh niên tử vong khi tắm biển An Bàng

Quảng cáo

Chiều 10/5, UBND phường Cẩm An, TP. Hội An (Quảng Nam) cho biết, địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước do tắm biển.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, một nhóm thanh niên rủ nhau xuống bãi biển An Bàng (thuộc phường Cẩm An, TP Hội An) chơi. Sau đó, anh Nguyễn Thanh V. (17 tuổi, trú xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) cùng một người bạn (chưa rõ tên tuổi) đã xuống biển tắm. Trong lúc tắm biển, anh V. và người này trúng vùng nước xoáy cuốn trôi ra xa ngoài khơi.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ bãi biển An Bàng cùng chính quyền phường Cẩm An đã khẩn trương cứu hộ được một người đưa vào bờ an toàn. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày thì lực lượng cứu hộ vớt được thi thể anh V. đưa vào bờ và đã bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Hoài Văn