Thành phố Cần Thơ có tân Giám đốc Công an

Sáng 26/10, tại TP Cần Thơ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Cần Thơ, thay cho Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ nghỉ chờ hưu từ ngày 1/10/2018.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và tặng hoa cho Đại tá Nguyễn Văn Thuận.

Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thuận mới tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao phó.

Thứ trưởng cũng mong muốn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Cần Thơ và nhân dân thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho Đại tá Nguyễn Văn Thuận trên cương vị Giám đốc Công an TP Cần Thơ, tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Đại tá Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1965, quê huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang). Trước khi được bổ nhiệm Giám đốc, đại tá Nguyễn Văn Thuận đã trải qua các vị trí như Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Nhật Huy