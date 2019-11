Thanh toán BHYT cho người chết: Sai sót do lỗi thao tác, phần mềm?

Quảng cáo

Gia Lai: Lỗi thao tác



Liên quan vụ việc “Chuyện kỳ cục ở Gia Lai: Khai tử nhầm 48 người, khai sinh 4 người đã chết” mà báo Tiền Phong đã đưa tin, ngày 25/11, ông Mai Xuân Hải - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết, đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

Một cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai nói rằng, tại Gia Lai, bước đầu có thể nhận định là do cơ sở khám chữa bệnh chưa thực hiện nghiêm túc các qui định khi tiếp nhận người bệnh. Cụ thể, phải đối chiếu thẻ BHYT với những giấy tờ tuỳ thân, có ảnh... nhưng các cơ sở khám chữa bệnh lại chưa thực hiện các bước này nên mới xảy ra lỗi khai tử cho người sống. Bởi thế, việc đầu tiên là phải siết chặt lại từ đầu vào. Còn để xác định có trục lợi hay không thì cần phải có thời gian. Đơn vị mới họp về việc này, đang làm văn bản gửi Sở Y tế Gia Lai phối hợp xác minh. Khi có kết quả sẽ đề ra phương án xử lý, khắc phục.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại huyện Đắk Đoa (Gia Lai) có 11 bệnh nhân được ghi nhận đã tử vong nhưng khi ngành chức năng rà soát lại thấy tất cả vẫn đang sống và thực tế có phát sinh chi phí khám chữa bệnh trùng khớp trên dữ liệu hệ thống thanh toán BHYT. Theo Bảo hiểm xã hội huyện Đắk Đoa, nguyên nhân là “lỗi thao tác” của cán bộ làm công tác thanh toán BHYT thuộc cơ sở khám chữa bệnh xác định sai trên hệ thống.

Trước đó, Bảo hiểm xã hội Gia Lai xác định có 48 trường hợp đang sống nhưng bị khai tử trên hệ thống dữ liệu điện tử phục vụ quản lý khám chữa bệnh BHYT. Nguyên nhân được các đơn vị này giải thích là khi làm thủ tục để thanh toán, các nhân viên đã “bấm nhầm vào ô tử vong”. Ngoài ra, còn có 4 trường hợp đã tử vong nhưng người thân lại lạm dụng thẻ BHYT của người đã mất để đi khám chữa bệnh.



Đắk Lắk: Lỗi phần mềm



Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo giải trình, sau khi BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh này kiểm tra dấu hiệu gian lận trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) với 51 trường hợp đã chết mà vẫn phát sinh chi phí khám chữa bệnh.



Ngày 25/11, làm việc với PV Tiền Phong, ông Trương Văn Sáng - Giám đốc BHXH Đắk Lắk cho biết vừa ký văn bản trả lời BHXH Việt Nam về kết quả xác minh thông tin nói trên. “Sau khi phát hiện trường hợp người đã chết nhưng vẫn phát sinh chi phí khám chữa bệnh BHYT, BHXH tỉnh sẽ sớm thu hồi khoản chi phí chi sai này. Riêng đối với việc nhập sai ngày tháng đối với một số bệnh nhân khám chữa bệnh BHYT, tôi đã chỉ đạo anh em phải nhập lại ngày tháng cho đúng” - ông Sáng nói.

Trước đó, ngày 30/9, BHXH Việt Nam có văn bản yêu cầu BHXH Đắk Lắk kiểm tra dấu hiệu gian lận trong thanh toán gần 300 triệu đồng chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 51 người, sau thời điểm những người này đã chết.

Sau khi rà soát, BHXH tỉnh Đắk Lắk xác định có 48 bệnh nhân đi khám chữa bệnh trước ngày chết nhưng Phòng Chế độ BHXH nhập thông tin ngày chết trên phần mềm mặc định là ngày 1 của tháng đó. Có 2 bệnh nhân đã chết trùng cả họ tên, năm sinh với người còn sống là Nguyễn Văn C mã số sổ BHXH 6623280459 (đã chết) trùng với Nguyễn Văn C. mã số sổ 6623331617 (còn sống), và Nguyễn Thị C mã số sổ BHXH 6623585974 (đã chết) trùng với Nguyễn Thị C mã số sổ BHXH 6623961433 (còn sống), do lỗi đồng bộ mã số đối tượng. Chỉ có 1 bệnh nhân Nguyễn Thị Cảnh phát sinh chi phí 132.057 đồng sau khi chết là “có vấn đề”.

Ông Lê Quang Tiệm - Trưởng phòng Chế độ thuộc BHXH tỉnh Đắk Lắk giải thích, 48 bệnh nhân kia đã thực khám trước ngày chết, lỗi chỉ do cách nhập số liệu theo tháng không chính xác. Riêng trường hợp đã chết rồi nhưng vẫn phát sinh chi phí khám chữa bệnh là do thời điểm đó, BV Đa khoa Vùng Tây Nguyên đang chuyển trụ sở nên “dữ liệu phần mềm giải quyết chế độ chính sách bị trục trặc”?



