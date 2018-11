Thanh tra Chính phủ nói về vụ 'xẻ thịt' đất rừng ở Sóc Sơn

Liên quan đến việc xây dựng Dự thảo Luật An ninh mạng, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ (chiều 3/11), Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, vấn đề bảo đảm an ninh mạng và an ninh truyền thông là rất cần thiết nhưng vẫn phải đảm bảo môi trường tốt để thu hút đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ, trong phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 10, Thủ tướng nêu rõ: Kết quả lấy phiếu dù là thấp hay cao đều thôi thúc Chính phủ hành động tốt hơn, đề cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Quốc hội. “Người thấp, người cao cũng là điều bình thường nhưng quan trọng là 5 ngón tay trên một bàn tay đã chụm lại, đoàn kết phát triển đất nước trong bối cảnh vô cùng khó khăn, phức tạp. Thủ tướng mong muốn quốc dân, đồng bào thông cảm và khẳng định các thành viên Chính phủ sẽ tiếp tục phấn đấu tốt hơn”, Bộ trưởng Dũng cho biết.

Về tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng qua, ông Dũng cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, căng thẳng, kinh tế vĩ mô của Việt Nam tiếp tục ổn định. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra một số mặt tồn tại, bất cập cần tiếp tục khắc phục như môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh đang bị tụt hạng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Trật tự, an toàn xã hội tại một số địa bàn diễn biến phức tạp; tội phạm ma túy, tình trạng xã hội đen, tín dụng đen, bảo kê, cướp giật, cướp ngân hàng xảy ra ở một số nơi. Thủ tướng yêu cầu tập trung xử lý cương quyết các vấn đề xã hội này.

Trả lời câu hỏi của phóng viên quy định lưu trữ thông tin khi đặt văn phòng, chi nhánh ở Việt Nam tại dự thảo Luật An ninh mạng có trái với cam kết quốc tế Việt Nam tham gia hay không, ông Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định, quy định này không trái với các cam kết quốc tế. “Quy định này cũng phù hợp với khả năng của doanh nghiệp, vì hiện Google đã đặt 70 văn phòng đại diện, Facebook đã đặt 80 văn phòng đại diện trên thế giới. Ở khu vực Đông Nam Á, Google và Facebook đã mở văn phòng đại diện tại Singapore, Malaysia”, ông Quang nói.

Chánh Văn phòng Bộ Công an cũng khẳng định, quy định trên phù hợp với hệ thống pháp luật trong nước như Luật Quản lý ngoại thương, Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài phải lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ qua biên giới như Google, Facebook đang có hoạt động kinh doanh sinh lợi tại Việt Nam thuộc sự điều chỉnh các văn bản này... Dự thảo Luật quản lý thuế sửa đổi, Bộ Tài chính cũng đề nghị các doanh nghiệp như Google, Facebook phải mở văn phòng đại diện tại Việt Nam. Cũng theo ông Quang, các quy định này không trái cam kết quốc tế gồm các điều ước liên quan WTO, CPTPP, cụ thể Hiệp định chung về thuế quan và thương mại 1994; Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới sở hữu trí tuệ...

Thông tin thêm về nội dung này, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng đã nhận được ý kiến của một số tổ chức nước ngoài, ngoại giao. “Vấn đề bảo đảm an ninh mạng và an ninh truyền thông là rất cần thiết như trong tổng thể các vấn đề an ninh lương thực, an ninh trật tự xã hội... Nhưng vẫn phải đảm bảo môi trường tốt để thu hút đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp”, ông Dũng nói và cho biết, việc xây dựng nghị định này là hết sức thận trọng và cân nhắc. Thủ tướng đã chỉ đạo và Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói sẽ xây dựng nghị định theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản và đăng tải lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an 60 ngày.

Liên quan đến chất lượng và việc bán thầu ở dự án đường cao tốc 34 nghìn tỷ Đà Nẵng – Quảng Nam, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, những tồn tại, khiếm khuyết ở dự án Đà Nẵng – Quảng Ngãi thì Bộ GTVT đã quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện công tác khắc phục kịp thời, đồng thời yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm không chỉ của riêng VEC là chủ đầu tư mà còn cả các cơ quan bên dưới nữa, như tư vấn giám sát của các nhà thầu, rồi trách nhiệm các cá nhân. Đối với nghi vấn về việc bán thầu, theo ông Đông, trong các quy định của hợp đồng, đặc biệt hợp đồng vay vốn của Ngân hàng phát triển châu Á có quy định nhà thầu chính có thể có các nhà thầu phụ, còn bao nhiêu nhà thầu phụ thuộc vào các hạng mục.

“Không thể nói là có cơ sở của việc bán thầu, vì người ta có hợp đồng phụ và được sự chấp thuận của nhà đầu tư trong quá trình đánh giá thầu hoặc sự chấp thuận trong quá trình thực hiện, và trên cơ sở có xem xét của tư vấn giám sát… Đó là những phần thực hiện thông thường của các nhà thầu quốc tế trúng thầu ở Việt Nam nói chung và các dự án ODA nói riêng”, Thứ trưởng Bộ GTVT nói.

Liên quan đến việc thực thi kết luận thanh tra việc “xẻ thịt” đất rừng ở Sóc Sơn (Hà Nội) từ năm 2006 đến nay, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cho hay, từ đó đến nay, Hà Nội đã chỉ đạo rất quyết liệt việc thực hiện kết luận thanh tra. “Đến nay nhiều nội dung đã được Hà Nội thực hiện. Nhưng còn một số nội dung nữa, Hà Nội xử lý chưa kiên quyết, triệt để mà báo chí đã nêu. Đặc biệt là xử lý công trình xây dựng, nhà hàng, khu vui chơi giải trí chưa triệt để”, ông Bùi Ngọc Lam nói.

Vì thế theo ông Lam, Thành phố Hà Nội mới ban hành quyết định tiến hành thanh tra trên cơ sở nhằm phát hiện những vi phạm để chấn chỉnh; đồng thời cũng là kiểm tra đôn đốc việc chấp hành của thành phố với huyện trong việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ. “Khi Hà Nội có báo cáo, Thanh tra Chính phủ sẽ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Cần thiết, thì Thanh tra Chính phủ sẽ có đề xuất, kiến nghị với Hà Nội để xử lý sao cho nghiêm minh theo quy định của pháp luật”.

Văn Kiên - Luân Dũng