Thanh tra trách nhiệm cá nhân để 'cát tặc' hoành hành

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6614/UBND-ĐT ngày 27/12 về tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên các sông thuộc địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố giao Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các quận, huyện, thị xã liên quan tổ chức đợt cao điểm tấn công kiểm tra, xử lý các vi phạm khai thác cát trái phép dọc sông Hồng, sông Đuống trên địa bàn thành phố Hà Nội; phối hợp với Công an các tỉnh bạn để xử lý vi phạm tại các khu vực giáp ranh (trong đó, lưu ý các địa bàn Phúc Thọ, Ba Vì, Sơn Tây); Công an Thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch chuyên đề, tổ chức điều tra hoạt động khai thác cát trái phép của các tổ chức, cá nhân; nếu có dấu hiệu sai phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương rà soát quy hoạch các điểm bãi tập kết cát, sỏi, trung chuyển vật liệu xây dựng hai bên bờ sông; tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động của các bãi tập kết cát, sỏi, trung chuyển vật liệu xây dựng hai bên bờ sông…

Sở Giao thông vận tải cùng với Sở Công Thương tăng cường kiểm tra các phương tiện vận tải chở cát, sỏi không rõ nguồn gốc, vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, vi phạm các quy định về bảo đảm vệ sinh môi trường, quản lý chặt chẽ hoạt động mua bán cát, sỏi tại các bến bãi; Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an Thành phố tổ chức tổng kiểm tra các phương tiện vận tải thủy (tàu, thuyền) tự chế chở cát, sỏi hoạt động trên sông, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo tổ chức kiểm tra, xử lý kiên quyết các hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn. Chỉ đạo UBND các xã, phường ven sông tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật; theo dõi, kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi khai thác cát trái phép, lập bến bãi tập kết cát, sỏi trái phép trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền, kịp thời thông báo cho các lực lượng chức năng để phối hợp, kiểm tra, xử lý các vi phạm. Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm nếu không kịp thời phát hiện, báo cáo các vi phạm về khai thác cát, sỏi trên địa bàn quản lý.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, căn cứ các quy định của pháp luật liên quan, tổng hợp, đề xuất UBND Thành phố ban hành các quy định, chế tài nghiêm khắc để xử lý các hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn.

Giao Sở Nội vụ tổ chức thanh tra trách nhiệm công vụ của các tổ chức, cá nhân để xảy ra các vi phạm về khai thác cát trái phép trên địa bàn các quận, huyện, thị xã trong thời gian qua.

Hiểu Minh