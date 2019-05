Tháo dỡ 2 tầng xây sai phép tại căn nhà khiến 3 công nhân tử vong

Căn nhà nơi xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng. Ảnh: Hiền Huynh.

Ngày 17/5, ông Lâm Quang Thi - Bí Thư Thành ủy, kiêm Chủ tịch UBND TP Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can trong vụ 3 công nhân té tử vong tại công trình nhà ở (khu vực ấp Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam) đối với ông Nguyễn Ngọc Hồ (nhà thầu) và ông Nguyễn Ngọc Long (người giám sát thi công). Cả 2 bị can đều được cho tại ngoại.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h20 ngày 21/01. Khi đang đổ bê tông trần nhà ở tầng 5 cách mặt đất 17,6m thì bất ngờ giàn giáo kim loại bị sập. Hậu quả, khiến 3 công nhân gồm anh Nguyễn Văn Út (41 tuổi, ngụ ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang), Trần Quang Khải (39 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thạnh 1, xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) và chị Nguyễn Thị Phương (27 tuổi, ngụ khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) bị rơi xuống đất, rồi lần lượt tử vong tại bệnh viện.

Qua trưng cầu giám định cho thấy, trong lúc lao động các nạn nhân làm việc trên cao nhưng không thắt dây an toàn, không lắp đặt sàn bảo vệ bên dưới và chủ quan không kiểm tra lại cấu trúc giàn giáo và giá đỡ nên để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Bên cạnh đó, ông Hồ với vai trò là nhà thầu nhưng lại phó thác cho ông Long là người không có kiến thức và kinh nghiệm, không thực hiện các biện pháp an toàn lao động theo quy định. Từ những vi phạm này, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc xác định đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” nên tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Hồ và Long để xử lý theo quy định.

Được biết, vào tháng 5/2018, UBND TP Châu Đốc cấp phép xây dựng căn nhà trên cho ông Trần Văn Lật. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, ông Lật đã tự ý thay đổi thiết kế, yêu cầu nhà thầu xây dựng vượt phép đến 2 tầng. Do đó, UBND TP Châu Đốc đã buộc ông này phải tháo dỡ phần xây dựng sai phép. Đồng thời, tiến hành các bước xử phạt hành chính đối với ông này.

Ngoài ra, UBND TP Châu Đốc cũng đang xem xét về mặt tổ chức đối với các cá nhân là cán bộ, công chức thuộc các cơ quan quản lý xây dựng của TP Châu Đốc đã có những thiếu sót trong thực chức trách, nhiệm vụ được giao.

Kim Hà