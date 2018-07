Thắt chặt an ninh tại trụ sở UBND TPHCM

Ngày 27/7, lãnh đạo UBND TPHCM đã yêu cầu chấn chỉnh công tác kiểm tra người ra vào trụ sở cơ quan này (số 86 Lê Thánh Tôn, quận 1) nhằm tăng cường đảm bảo an ninh trật tự và kiểm soát khách ra vào trụ sở làm việc của chính quyền TPHCM.

Theo đó, tất cả khách, người đến liên hệ công tác, tham dự hội họp… chỉ được phép đi vào theo cổng số 86B (cổng Sở Nội vụ), phải qua cửa rà soát an ninh và tuân theo sự hướng dẫn của nhân viên bảo vệ/tiếp tân để đến đúng nơi được bố trí tiếp khách.

Khách đến liên hệ công tác tại trụ sở UBND TPHCM phải đi qua cổng kiểm tra an ninh; toàn bộ tư trang, túi xách phải qua máy soi an ninh

Chỉ ô tô công vụ (xe biển kiểm soát xanh), ô tô đã đăng ký được phép đi vào cổng số 86 (cổng chính).

Khách đến liên hệ công tác với Sở Nội vụ, Ban Quản lý khu đô thị Tây Bắc sẽ do các đơn vị trên tự bố trí thực hiện.

Riêng nhân viên thuộc các công ty đến để thực hiện công tác sửa chữa, lắp đặt, bảo trì... phải được đơn vị đặt hàng cử người tiếp nhận và giám sát trong suốt thời gian thi công trong khuôn viên trụ sở UBND TPHCM.

Kể từ ngày 31/3/2017, trụ sở UBND TPHCM đã cho lắp đặt máy soi an ninh và cửa kiểm tra an ninh như tại các sân bay. Mọi người, kể cả lãnh đạo các sở ban ngành, quận - huyện và phóng viên các báo đài đến liên hệ làm việc, dự họp, hội nghị… phải làm thủ tục kiểm tra an ninh tại cổng số 86B Lê Thánh Tôn (quận 1).

Cửa kiểm tra an ninh và máy soi chiếu được lắp đặt tại trụ sở UBND TPHCM từ ngày 31/3/2017

Trao đổi với báo chí, ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TPHCM cho hay sau khi nhận được thư mời, sở ngành, quận huyện sẽ đăng kí trước người tham dự qua mạng.

Thư mời sẽ có mã code để quét và điểm danh khi kiểm tra ở cổng kiểm tra an ninh. Riêng tại phòng họp sẽ có máy in để in chính xác danh sách người dự họp”, ông Hoan nói.

Trong thời gian tới, UBND TPHCM sẽ có hệ thống rà soát bom mìn cho ô tô. Các xe vào trụ sở UBND TP đều phải kiểm tra, rà soát bom mìn kể cả xe của Chủ tịch UBND TPHCM. TPHCM sẽ đưa ra các mức xanh, vàng, cam, đỏ để có những ứng xử phù hợp.

Ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TPHCM

“UBND TPHCM sẽ tổ chức kiểm tra một cách thân thiện, không đến mức như kiểm tra an ninh ở sân bay (phải cởi áo khoác, giày dép, thắt lưng…). Việc này không phải làm khó mà là để "ngăn chặn những chuyện ngoài ý muốn", ông Hoan cho biết.

Huy Thịnh