'Thầy phán' 3 tấn vàng trong hang ở Lạng Sơn lại gây náo loạn

Trên mạng xã hội vừa lan truyền một đoạn clip dài chừng trên 1 phút ghi lại cảnh một người đàn ông người địa phương xã Mông Ân (huyện Bình Gia, Lạng Sơn) vừa từ khu vực cửa hang”Bò Hống” xuống đến chân núi, đi về nhà trên con đường làng thì bị ông Lương Gia L (SN 1979, tên gọi khác là Khang, trú quán Xuân Đình, Hà Nội) giáp mặt, xỉa xói rồi liên khúc hỏi: “Mày là ai?”, “Mày định gây rối, làm trò với tao à?”. “Mày đưa giấy tờ chứng minh là cơ quan nhà nước đi”.

Bên cạnh việc đệm những từ chửi đổng thô tục; ông L còn dọa “sẽ đập chết” những người ngăn cản việc thăm dò, khai thác kho báu trên núi của ông ta. “Bố mày tận Hà Nội lên đây, mày tưởng là đơn giản à”. Ông L thách thức, ra oai.

Mặc dù có người dân địa phương vào can ngăn, ông L vẫn tiếp tục văng lời thô tục, gây hấn.

Sự việc xảy ra gần 2 ngày qua tại khu vực nghi có vàng ở Mông Ân (huyện Bình Gia).

Ông Lương Gia L được coi là tự phong làm nhà ngoại cảm, tâm linh mới đến khu vực hang “Bò Hống” bốn ngày nay. Ông liên tiếp phát tán trên mạng xã hội những video tuyên bố tìm thấy 3 tấn vàng ở trong hang đá. Sự việc này gây sự tò mò, hiếu kỳ của nhiều người, làm mất trật tự trị an trong khu vực.

Sau khi gây lộn với người dân kể trên, ông L đã rời khỏi địa phương.

Mặc dù có người đến can ngăn, song ông L vẫn rất hung hãn đe dọa người dân địa phương nơi ông tuyên bố tìm ra 3 tấn vàng *ảnh: Duy Chiến

Khoảng 23h đêm qua (17/7), thông qua mạng xã hội “nhà ngoại cảm” L tung một đoạn clip lý giải về việc mình chửi bậy là do nghi người đàn ông trên là “người của công an thôn” đến truy hỏi giấy tờ và đuổi những người thân cận của ông đang canh giữ cừa hang “Bò Hống”. Ông tuyên bố hùng hồn: “Mảnh đất khu có vàng trên hang “Bò Hống” là do bản thân đã mua với người dân địa phương nên ông có quyền sử dụng. Bất kể lực lượng chức năng nào cũng không được động đến”. Rồi ông L thách thức: “Nếu ai cố tình bước vào hàng rào cửa hang thì tôi sẽ sát vào mặt” (?).

Mấy ngày qua, ông L liên tiếp có những hành động, phát ngôn tạo “sốc”, gây bức xúc dư luận. Các ngành chức năng địa phương tìm mọi cách để liên lạc, làm việc trực tiếp với ông L nhưng đều không thành công.

Nguyễn Duy Chiến