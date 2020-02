Thêm 4 cá nhân bị xử phạt vì đăng tin sai sự thật về Covid-19

Quảng cáo

Cụ thể, ngày 29/1/2020, hai tài khoản Facebook là “Hoàng Ly” và “Cảnh Bình Minh” cùng đăng thông tin “Không được ra khỏi nhà từ 4h đến 7h30 sáng mai vì các chính phủ trên khắp cả nước đổ nước khử trùng theo máy bay, xin chuyển qua thông báo cho nhau biết”.

Ngày 31/1/2020, tài khoản “Dien Luong Thi” đăng tải thông tin “Hiện tại TTYT Quảng Uyên đã tiếp nhận 1 BN nghi nhiễm virus corona người Hồng Định đã từng đi làm thuê ở TQ mọi người cẩn thận nhé”.

Tiếp đó, tài khoản “Thy Tina” đăng thông tin “Virut COOOORRONA lan truyền nhanh quá 1 người ở Hồng Định, Quảng Uyên bị r khẩu trang 5k 1 cái r Mn hạn chế ra đường nhé bà con đừng ai đi Trung Quốc nữa nha sợ quá” kèm theo hình ảnh tin nhắn có nội dung “Các đơn vị tuyên truyền mạnh tới người dân, không đi lao động tự do bên Trung Quốc. Sáng nay đã phát hiện 1 trường hợp tại Hồng Định, Quảng Uyên. Đã báo cáo bộ y tế”.

Xác định những nội dung thông tin trên vi phạm quy định pháp luật, Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) đã phối hợp với Công an các huyện, thành phố xác minh 4 cá nhân quản lý, sử dụng các tài khoản trên để đăng thông tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận, thu thập, sử dụng thông tin của cá nhân, tổ chức khi chưa được phép hoặc sai mục đích.

Cơ quan chức năng đã xử lý vi phạm hành chính, xử phạt ba cá nhân với mức phạt 10 triệu đồng một người, đề nghị cơ quan chức năng xử lý kỷ luật một cá nhân theo quy định của Luật Viên chức.

Nguyễn Hoài