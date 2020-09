Thiếu tướng Lê Hồng Nam phát động ra quân trấn áp tội phạm

Chiều 29/9, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì lễ phát động ra quân triển khai cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội địa bàn TPHCM trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và đảm bảo môi trường xã hội ổn định, an ninh, an toàn, trật tự, lành mạnh, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của trong nhân dân thành phố vào dịp diễn ra Đại hội.