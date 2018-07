Thời tiết 13/7: Bắc Bộ mưa dông diện rộng

Hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão Maria tiếp tục có dấu hiệu suy yếu và tan rã đi nhanh. Chính điều này tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn lưu của khối không khí biển là áp cao cận nhiệt đới trên cao lấn về phía Tây. Dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc và với quá trình lấn về phía Tây của khối không khí biển sẽ khiến cho dải hội tụ nhiệt đới này hoạt động mạnh lên.

Vì vậy thời tiết ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ chuyển xấu. Trời chuyển nhiều mây và có mưa dông trên diện rộng. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển là nơi chịu tác động rõ rệt nhất nên sẽ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Với tình hình thời tiết chuyển xấu như vậy thì nền nhiệt độ cao nhất ngày mai ở khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ giảm đi khoảng 2-4 độ C phổ biến khoảng 29-32 độ C, Tây Bắc Bộ từ 32-34 độ C.

Ở miền Trung các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa dông nhiều nơi và riêng phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận mưa dông lác đác xuất hiện ở một số nơi vào giai đoạn chiều tối do ảnh hưởng của đới gió tây nam, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ 32-33 độ C, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận về chiều và tối cũng có mưa dông, ngày trời nắng nhiệt độ từ 33-35 độ C.

Thời tiết ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục bị chi phối bởi gió mùa tây nam có cường độ mạnh nên ở khu vực này tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Do đó nhiệt độ ở khu vực này vào ngày mai chưa có biến động gì nhiều so với ngày hôm nay, phổ biến chỉ khoảng 26-29 độ C, ở Nam Bộ từ 30-32 độ C.

LINH ANH