Thời tiết 20/7: Mưa dông diện rộng trên cả nước

Vùng mưa vừa, mưa to tập trung ở khu vực Đông Bắc, vùng Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, Sơn La và tỉnh Hòa Bình, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ từ 28-31 độ C.

Ở các tỉnh miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh cũng chịu tác động của dải hội tụ nhiệt đới, nhưng không quá mạnh, nên trời nhiều mây, có mưa mưa vừa, có nơi mưa to và dông; trong khi đó ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế chỉ có mưa rải rác, nền nhiệt khu vực phổ biến từ 29-32 độ C; Với khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao 32-34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh, mưa rào và dông xuất hiện trong ngày, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên là 27-29 độ C, còn ở Nam Bộ là 30-32 độ C.

LINH ANH