Thời tiết 7 ngày tới trên cả nước

Quảng cáo

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin tình hình thời tiết từ hôm nay đến hết thứ Sáu tuần sau (23-29/11).

Tại khu vực Bắc bộ, từ ngày 23-29/11 duy trì hình thái thời tiết ít mưa, ban ngày trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh (nhiệt độ dưới 23 độ), riêng từ 26/11 trở đi, đêm và sáng trời rét (dưới 20 độ). Cũng từ 26 đến đêm 27/11, trời nhiều mây có mưa và mưa nhỏ rải rác. Ngoài ra, hai ngày cuối tuần, miền Bắc có sương mù và sương mù nhẹ.

Mực nước các sông chính khu vực Bắc Bộ tiếp tục biến đổi chậm ở mức thấp. Một số sông khu vực thượng lưu và sông miền núi có khả năng xuất hiện dao động nhỏ với biên độ từ 0,5m - 1,0m.

Tại Trung bộ, từ 23-25/11, trời ít mưa, riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào. Từ ngày 26-29/11, các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, riêng ngày 26 và 28 có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 26-29/11, mực nước trên các sông từ Nghệ An đến Khánh Hòa có dao động, cục bộ có khả năng xuất hiện lũ nhỏ.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, từ nay đến hết thứ Sáu tuần sau trời ít mưa, ban ngày nắng, riêng ngày 24, 25 khu vực Nam Bộ mưa rào có xu hướng tăng hơn.

Tuy nhiên, đáng lưu ý, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và đạt đỉnh vào các ngày 27-28/11 khiến các trạm hạ lưu sông Cửu Long dao động ở mức BĐ1, trạm Phú An (sông Sài Gòn) dao động trên BĐ3 từ 0,05-0,1m. Nguy cơ ngập lụt xảy ra tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông ở thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Hoài