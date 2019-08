Thời tiết 7 ngày tới trên cả nước như nào?

Quảng cáo

Tại các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua giữa khu vực Nam Đồng Bằng và Bắc Trung Bộ nên trong ngày và đêm nay (04/8), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to và dông (tổng lượng mưa phổ biến 25-50mm/24 giờ), riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm).

Hai ngày Thứ Hai và Thứ Ba (5-6/8), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to (với lượng mưa phổ biến 30-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h). Riêng vùng núi tiếp tục mưa to về đêm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất lớn. Thời tiết mát mẻ.

Sang ngày Thứ Năm đến Thứ Bảy (8-10/8), các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông trong khi các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, trời chuyển nắng (dưới 35 độ), các tỉnh phía nam đồng bằng Bắc Bộ (Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hà Nam…) có nơi có nắng nóng (nhiệt độ trên 35 độ), chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi.

Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, từ Thứ Năm tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng, có nơi nắng nóng (trên 35 độ). Trong khi các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận thời tiết những ngày tuần tới tương đối đẹp, mưa vài nơi về chiều, ngày nắng, nhưng không nóng quá 33-35 độ.

Với Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to vào chiều tối, đề phòng ngập úng. Nhiệt độ tại TPHCM tuần tới dao động từ 25-31 độ, thời tiết mát mẻ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo, độc giả nên thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết hàng ngày để có thông tin chính xác và chi tiết nhất.

- Nguyễn Hoài