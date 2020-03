Thời tiết 7 ngày tới trên cả nước ra sao?

Quảng cáo

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin thời tiết từ nay đến hết thứ Sáu tuần sau (20/3).



Tại Bắc Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên hôm nay trời chuyển lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-21 độ, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-19 độ. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi.

Từ Chủ nhật đến hết thứ Ba, Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào đêm, sáng sớm, riêng ngày 16/3 trưa chiều hửng nắng.

Ngày 17-18/3, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới nên Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông nhiều nơi. Trong mưa dông nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhất là tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Từ đêm 18/3 mưa giảm.

Từ đêm 17-19/3, Bắc Bộ trời lạnh, các tỉnh vùng núi phía Bắc trời rét, các tỉnh Điện Biên và Lai Châu trời lạnh về đêm và sáng. Do mưa lớn nên trên các sông suối nhỏ khu vực vùng núi Bắc Bộ có mực nước lên từ 0,5-1,0m.

Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên hôm nay có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa kéo dài ở khu vực này đến hết Chủ nhật. Thứ Hai, thứ Ba khu vực này có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ đêm thứ Ba đến hết ngày thứ Tư, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiện Huế có mưa rào và dông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to, kèm khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ thứ Năm mưa giảm, ngày trời nắng.

Các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và thứ Tư, thứ Năm, các tỉnh Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ nay đến thứ Sáu tuần sau ít mưa, ngày trời nắng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ nay tới thứ Sáu tuần sau phổ biến ngày trời nắng, Tây Nguyên nóng cục bộ, Nam Bộ xảy ra nắng nóng diện rộng 35-37 độ ở miền Đông, miền Tây Nam Bộ 33-35 độ, nắng nóng cục bộ.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, xâm nhập mặn có xu thế giảm dần và độ mặn cao nhất trong tuần ở mức thấp hơn so với tuần qua.

Thủ đô Hà Nội, sáng thứ Bảy (14/3) có mưa. Từ Chủ nhật đến thứ Ba có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng sớm. Từ đêm thứ Ba và thứ Tư, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông nhiều nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm thứ Tư mưa giảm. Trong các ngày 14-15/3 và từ đêm 17-19/3 trời lạnh.

Nguyễn Hoài