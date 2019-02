Thời tiết mùng 4 Tết: Bắc Bộ nắng nóng, nhiệt độ lên tới 31 độ C

TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/2 (tức mùng 4 tết), khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì nắng, do không khí lạnh suy yếu và vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng, nên thời tiết khô ráo và nhiệt độ tăng nhanh, nhiệt độ thấp nhất từ 17-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C.