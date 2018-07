Thông tin bất ngờ vụ bé 4 tuổi chết bất thường tại trường mầm non

Chiều 2/7, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết đã có kết luận giám định pháp y liên quan đến cái chết của bé Bùi Lương Ngọc Hà (4 tuổi, ở phường Phước Long, TP Nha Trang). Theo đó, Hà tử vong do viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim và viêm phổi.Sáng 14/6, Hà được mẹ đưa đến Trường mầm non Kim Sơn ở đường Khúc Thừa Dụ, phường Phước Long để gửi.Khoảng 12h cùng ngày, mẹ bé gái nhận tin báo con mình đang cấp cứu tại Phòng khám đa khoa khu vực số 5. "Khi bố cháu đến phòng khám, con tôi vẫn nhận ra, nhưng sức khỏe rất yếu”, mẹ bé Hà nói.Đến chiều 14/6, Hà được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Sáng 15/6, bé gái này tử vong. Theo bà Đỗ Thị Khánh Vân, chủ cơ sở, kiêm Hiệu trưởng Trường mầm non Kim Sơn, trước khi đi cấp cứu Hà có than bị đau bụng và đầu.Sau cái chết của con, người nhà đã làm đơn gửi nhiều nơi, đồng thời gửi công an yêu cầu điều tra nguyên nhân vì sao con mình tử vong. Đoạn video được ghi lại thời điểm trước khi được đưa đi cấp cứu đã gây sốt trên mạng xã hội. Video này do người nhà Hà đăng tải."Sau kết luận pháp y, chúng tôi vẫn đang tiến hành các hoạt động điều tra tiếp theo đối với trường hợp tử của bé Bùi Lương Ngọc Hà”, lãnh đạo Công an TP Nha Trang thông tin.

Theo Zing