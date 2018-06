Thông tin mới nhất vụ thi thể nam giới mất tay, chân dưới ống cống

Ngày 27/6, Công an tỉnh Bình Dương cho biết ông Trần Hùng Sơn (SN 1958, quê quán Nam Định) chết dưới kênh nước, nằm trước công ty Yazaki, thuộc phường Dĩ An, thị xã Dĩ An với thi thể mất phần tay, chân không phải do sát hại.

Hiện trường vụ việc

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân dẫn đến nạn nhân tử vong do bị ngạt nước. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an không phát hiện tác động ngoại lực trên cơ thể nạn nhân; nội tạng không bị tổn thương. Tuy nhiên, việc một phần cơ thể tay, chân nạn nhân mất, hiện vẫn chưa có kết luận nguyên nhân.

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 24/6, Công an thị xã Dĩ An nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một người đàn ông chết dưới cống nước, đơn vị này đã nhanh chóng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo người nhà ông Sơn, ông Sơn là người nghiện rượu và sống một mình tại nhà trọ thuộc khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An.

Hương Chi