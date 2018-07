Thông tin mới vụ giáo viên mầm non vào nhà nghỉ với CSGT

Cụ thể, trao đổi với Tiền Phong, cô Lê Thị Toàn - Hiệu trưởng Trường mầm non H.M, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa cho biết: Phía nhà trường nắm bắt được sự việc sau khi nhận được đ ơn thư của anh L.V.T (trú TP. Thanh Hóa, là chồng cô giáo mầm non đang công tác tại trường) tố cáo về việc bắt quả tang vợ mình là chị L.T.P. ở trong nhà nghỉ với anh L.X.H. - cán bộ CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa.

"Trong phạm vi nhà trường, cô L.T.P là giáo viên nghiêm túc, có kỹ năng, chuyên môn tốt, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về chuyện gia đình riêng, qua thông tin từ các giáo viên cùng trường. Tôi được biết, cô L.T.P đang trong thời gian ly thân, chờ tòa án giải quyết. Những nội dung liên quan đến tố cáo của chồng cô L.T.P và người liên quan đang được cơ quan chức năng xác minh. Sau khi có kết luận của cơ quan chức năng, nếu cô L.T.P có sai phạm thì nhà trường sẽ tiến hành xem xét hình thức xử lý căn cứ trên kết luận sai phạm và quy định hiện hành" - cô Lê Thị Toàn cho biết thêm.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, theo đơn tố cáo của anh T., thời gian qua, thấy vợ có biểu hiện bất thường, hay đi về khuya nên đã theo dõi. Khoảng hơn 20h ngày 21/7, anh T. và gia đình đã bắt quả tang vợ đang ở trong nhà nghỉ Quyền Quý (xã Hoằng Long, TP Thanh Hóa) nên đã báo Công an xã Hoằng Long tới lập biên bản hiện trường. Ông Võ Hồng Thao - Trưởng Công an xã Hoằng Long, xác nhận có thông tin trên và cử cán bộ tới hiện trường lập biên bản. Tuy nhiên, ông Thao cũng cho rằng, vào thời gian nêu trên, đơn vị có tiếp nhận vụ việc tụ tập gây mất trật tự tại nhà nghỉ Quyền Quý, nên đã tới hiện trường xử lý. Khi lực lượng công an xã đến nơi thấy rất nhiều người ở trong một phòng nghỉ. Tại hiện trường, chị L.T.P. và anh L.X.H. vẫn mặc quần áo bình thường và ngồi trên giường. Cũng theo ông Thao, qua lập biên bản hiện trường, chị P. và anh H. cho biết vào nhà nghỉ chỉ để nói chuyện, tâm sự cho tiện, ngoài ra không có ý đồ gì khác. Còn một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, thông tin với báo chí: “Đơn vị cũng đã nhận được đơn tố cáo của anh L.V.T. Hiện nay, đơn vị đang cho xác minh, nếu đúng như những gì tố cáo, đơn vị sẽ báo cáo giám đốc công an tỉnh để xử lý theo đúng thẩm quyền".

Hoàng Lam