Thông tin sốc về người trả 900.000 đồng tiền âm phủ cho du khách

Theo công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), hai du khách xuất hiện trong clip tố trả tiền âm phủ lan truyền trên mạng mang quốc tịch Tây Ban Nha. Và người trả lại tiền âm phủ cho hai du khách trên là lái xe taxi Trần Văn Phong (SN 1989, trú huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) chứ không phải lái xe xích lô.

Qua xác minh, khoảng 19h ngày 16/7, sau khi rời một nhà hàng trên phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, hai du khách trên thuê Trần Văn Phong – lái xe taxi chở về khách sạn nằm trên địa bàn phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

Khi về đến khách sạn, nam du khách đưa cho Phong 500.000 đồng, trong khi đồng hồ tính tiền hết 37.000 đồng. Nảy lòng tham, Phong đã nhanh chóng lấy trong xe 3 tờ tiền âm phủ, hai tờ mệnh giá 200.000 đồng và 1 tờ mệnh giá 500.000 đồng đưa cho du khách. Nghĩ rằng tài xế trả tiền thừa nên du khách cầm nhét ngay vào túi.

Đến sáng ngày hôm sau, cặp đôi du khách thuê một chiếc taxi khác chở đến 21 Hàng Thùng để mua vé đi du lịch SaPa. Tới nơi, du khách này lấy tờ tiền được trả lại hôm qua đưa cho lái xe taxi thì mới biết đó chỉ là một tờ tiền âm phủ không có giá trị. Tuy nhiên, cả hai không đến cơ quan Công an trình báo mà tiếp tục đi Sa Pa chơi cho đến chiều 19/7 mới quay lại Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, lái xe Trần Văn Phong khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra tại địa bàn quận Long Biên, do vậy, Cơ quan CSĐT công an quận Hoàn Kiếm đã bàn giao vụ việc cho công an quận Long Biên tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Thanh Hà