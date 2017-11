Thông tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua Đèo Cả

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, sau 10 ngày phong tỏa, huy động mọi phương tiện và hàng trăm công nhân làm việc 3 ca liên tục, vào lúc 11 giờ trưa 14/11, VNR sẽ tổ chức tàu chạy thử tải qua Đèo Cả (đoạn từ km 1226+780 - Km 1226+825 khu gian Hảo Sơn - Đại Lãnh)

Sau khi thử tải, nếu đảm bảo an toàn sẽ trả đường với tốc độ V=5 km/h qua công trình trên, chính thức thông tàu trên toàn tuyến đường sắt Hà Nội- Tp. Hồ Chí Minh vào đầu giờ chiều cùng ngày sau nhiều ngày gián đoạn vì sạt lở do bão số 12.



Như vậy, ĐSVN đã hoàn thành công tác sửa chữa giai đoạn 1 bước 1, trả tốc độ 5km/h sớm hơn thời gian dự kiến 1 ngày, đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công và an toàn lao động.



Hiện, ĐSVN đã chỉ đạo các đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị máy móc, vật tư nhân lực để triển khai công tác khắc phục giai đoạn 2 bước 1 ngay sau khi trả tốc độ 5 km/h...

Ông Đỗ Quang Văn, giám đốc chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, sau khi thông tuyến, công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn (công ty VTSG) phối hợp với Tổng Công ty ĐSVN tổ chức chạy tàu như sau: Hằng ngày, tổ chức chạy tàu như bình thường theo kế hoạch. Hành khách đi tàu không phải chuyển tải bằng ô tô từ ga Giã đến ga Tuy Hòa như những ngày vừa qua. Cụ thể: Tổ chức chạy các tàu SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 và từ ngày 15/11/2017, tổ chức chạy lại tàu SE9/10. Ngành đường sắt khôi phục lại biểu đồ chạy tàu, cho chạy lại các đôi tàu SE9/10 (Sài Gòn – Hà Nội), SQN1/4 (Sài Gòn – Quy Nhơn). Ngoài ra, Công ty VTSG tiếp tục tổ chức vận chuyển hành lý, hàng hóa thông suốt từ Bắc vào Nam và ngược lại. Trước đó, do hậu quả bão số 12, đường sắt Bắc – Nam qua khu vực Đèo Cả bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt, từ Km 1226+780 –Km 1226+825 khu gian Hảo Sơn - Đại Lãnh bị sụt trượt nặng, uy hiếp an toàn chạy tàu, phải phong tỏa để sửa chữa. Tuy nhiên, do đoạn từ km km 1226+780 - km 1226+825 có mức độ hư hỏng nặng, nằm trong khu vực có địa hình khó khăn, phức tạp (một bên là núi cao, một bên là biển), địa hình thi công chật hẹp… vì vậy, công tác thi công sửa chữa gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, do đoạn từ km km 1226+780 - km 1226+825 có mức độ hư hỏng nặng, nằm trong khu vực có địa hình khó khăn, phức tạp (một bên là núi cao, một bên là biển), địa hình thi công chật hẹp… vì vậy, công tác thi công sửa chữa gặp rất nhiều khó khăn.

Sỹ Lực-Huy Thịnh