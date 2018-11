Thu giữ vật thể nghi của ô tô lao từ cầu Chương Dương xuống sông Hồng

Đêm ngày 3/11, lực lượng chức năng Hà Nội vẫn đang tổ chức tìm kiếm chiếc xe ô tô rơi từ cầu Chương Dương xuống sông Hồng.

Qua xác minh sơ bộ, vụ việc xảy ra vào hơn 19h cùng ngày. Thời điểm đó, một ô tô 5 chỗ đi từ Long Biên sang nội thành Hà Nội. Khi qua cầu Chương Dương, chiếc xe bị cho là mất lái, đâm gãy 5m lan can cầu rồi lao xuống sông Hồng. Vị trí xảy ra vụ việc là nhịp cầu 19 hướng từ Long Biên sang trung tâm Hà Nội.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều nhiều cán bộ, chiến sĩ và phương tiện tới hiện trường để tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao Phó Chủ tịch Thường trực UBND Nguyễn Văn Sửu đến hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Ngoài ra, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia cũng có mặt phối hợp công tác tìm kiếm cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu thập, trục vớt được một số bộ phận nghi của chiếc xe gặp nạn. Bước đầu, nhà chức trách cũng đã xác định được chiếc xe gặp nạn là loại ô tô 5 chỗ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Nguyễn Văn Sửu đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân đội, giao thông và quận Hoàn Kiếm tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng người, phương tiện tham gia giao thông trên cầu Chương Dương cũng như dưới sông, chống ùn tắc khu vực cầu; tập trung ngay lực lượng sửa chữa, hàn lan can cầu trong đêm để đảm bảo an toàn, thông cầu. Đồng thời, lực lượng chức năng triển khai các biện pháp xác định tìm vị trí chiếc xe bị rơi để trục vớt. Lực lượng CSGT đường thủy và Bộ Tư lệnh Thủ đô huy động tàu, thuyền chuyên dụng và của người dân tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.